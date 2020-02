F.A.Z.-Newsletter : Wo die Schäden noch nicht abzusehen sind

Geht es heute nicht mehr ganz so stürmisch zu? An diesem Dienstag heißt es in vielen Gegenden Deutschlands, eine Schadensbilanz für das Orkantief „Sabine“ zu ziehen. Gemessen an den Schäden, die der Sturm im europäischen Ausland angerichtet hat, halten sie sich in Deutschland bislang in Grenzen. Auch an diesem Dienstag soll es aber zu Behinderungen kommen. Der Fernverkehr der Deutschen Bahn dürfte allerdings langsam wieder ins Rollen kommen; wie es im Flugverkehr aussieht, lässt sich jederzeit bei FAZ.NET nachschauen.

Ganz anders das Orkantief „Annegret“, dem sich auch unsere TV-Kritik widmet. Da sind die Schäden noch nicht abzusehen. Welche Wellen Annegret Kramp-Karrenbauer mit ihrem Rückzug ausgelöst hat, wird sich unter anderem daran bemessen lassen, wie lange ihr Zeitplan für die Nachfolgeregelung hält. Der Leiter unserer Hauptstadt-Redaktion, Eckart Lohse, vermutet im F.A.Z.-Podcast, dass es nicht, wie jetzt vorgesehen, neun Monate dauern werde, bis tatsächlich ein Kanzlerkandidat und damit ein Nachfolger für Kramp-Karrenbauer aus Parteivorsitzender gefunden sein wird. Was sollten Friedrich Merz, Armin Laschet, Markus Söder und Jens Spahn auch die ganze liebe lange Zeit sagen?

Wenn es aber früher kommt, was heißt das für die Kanzlerschaft Angela Merkels? Kramp-Karrenbauers Ankündigung, auf die Kanzlerkandidatur zu verzichten, las sich auch wie eine Ohrfeige für Merkel, die vor dem Scherbenhaufen ihrer Nachfolge-Regelung steht. Lässt sich der Nachfolger noch einmal auf denselben Plan ein – Merkel bleibt im Amt, der neue Parteivorsitzende kämpft um die Nachfolge ohne Amtsbonus? „Doch jetzt auch noch Merkel zu stürzen – da verlässt die Partei dann wohl doch wieder der Mut“, schreibt F.A.Z.-Herausgeber Berthold Kohler in seinem Leitartikel über die „Sekundärexplosion“ des Thüringer Wahldebakels (apropos: Wie könnte es dort eigentlich weitergehen?).

Was auch immer in der CDU passiert: Amerika ist schneller. In den Vereinigten Staaten gehen die Vorwahlen der Demokraten weiter. New Hampshire ist die zweite Station nach Iowa. Unser Korrespondent Majid Sattar berichtet über „ein Heimspiel für Bernie Sanders“ und die Hoffnung des früheren Bürgermeisters Pete Buttigieg, sich als moderate Alternative zu dem Linken zu profilieren. Die Wahllokale schließen nach unserer Zeit in der Nacht zum Mittwoch.

Und sonst? Treffen sich in Genf auf Einladung der WHO zahlreiche Experten, um über die Eindämmung des Coronavirus zu beraten. Prüft das Bundesverfassungsgericht kritische Äußerungen von Bundesinnenminister Seehofer über die AfD. Werden in Leipzig die für den Leipziger Buchpreis nominierten Buchtitel bekannt gegeben.

Die Nacht in Kürze

Der frühere Trump-Vertraute Roger Stone muss womöglich bis zu neun Jahre in Haft – das fordert der Staatsanwalt. Stone war schuldig gesprochen worden, im Zuge der Mueller-Russland-Ermittlungen falsche Aussagen gemacht zu haben.

