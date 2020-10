F.A.Z.-Newsletter : War es nur ein kurzer Sommer der Anarchie?

War es nur ein kurzer Sommer der Anarchie? An diesem Dienstag sieht es in Paris und anderen französischen Städten fast schon wieder so aus wie im Frühjahr: Bars und Cafés bleiben geschlossen. Immerhin dürfen Restaurants vorläufig noch öffnen, auch für Supermärkte und den Einzelhandel gelten strenge Regeln (Michaela Wiegel berichtet). Ähnlich sieht es in Spanien aus, und auch in Italien kündigen sich neue Beschränkungen an – mit dem Unterschied, dass die Seuche dieses Mal nicht von Norden nach Süden, sondern von Süden nach Norden zu wandern droht (Matthias Rüb berichtet). Dennoch, selbst ein Blick nach Washington, wo Trump gestern den Weg aus dem Krankenhaus zurück ins Weiße Haus gefunden hat, scheint den Mythos nicht brechen zu können, hier handele es sich um eine Grippewelle. Joachim Müller-Jung hat dazu neue Forschung ausgewertet.

In Berlin wird heute aber ein ganz anderes Thema im Vordergrund stehen: der Lagebericht zum Extremismus, in diesem Jahr mit einem Schwerpunkt zu rechtsextremistischen Verdachtsfällen bei der Polizei und Sicherheitsbehörden des Bundes. Zusammengestellt wurde der Bericht vom Bundesamt für Verfassungsschutz. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) kommt damit Forderungen von SPD, Grünen und Linkspartei entgegen, Rassismus und Rechtsextremismus unter Polizisten eingehender zu untersuchen. Seehofer will sich aber nicht in einen Generalverdacht treiben lassen – die geforderte Untersuchung wäre ohnehin Ländersache, Seehofer ist eigentlich die falsche Adresse. Auch bei der Vorstellung des Lageberichts wird es deshalb heißen: Er ist nur so gut, wie die Länder bereit zur Zusammenarbeit sind.