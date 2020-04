F.A.Z.-Newsletter : Normal ist nur, dass nichts normal ist

Frohe Ostern? Das wird es in diesem Jahr nur heißen können, wenn alle zu Hause bleiben. Was heute sonst noch wichtig wird, steht im F.A.Z.-Newsletter für Deutschland.

Nur noch wenige Tage, dann sind in Deutschland überall Osterferien. In Niedersachsen und Schleswig-Holstein haben sie schon begonnen, Schlusslicht ist das Saarland, wo sie erst am 24. April enden. Aber die Osterferien der meisten Bundesländer enden eine Woche früher, am Wochenende des 17./18. April. Bis dahin herrscht in Deutschland normalerweise Hochbetrieb. Aber normal ist derzeit in Deutschland nur, dass nichts normal ist. Damit das so bleibt, haben sich die Ministerpräsidenten darauf geeinigt, die vor knapp zwei Wochen verhängten Kontaktverbote bis dahin zu verlängern. Am 19. April treffen sie sich wieder, um zu entscheiden: Geht der Kampf gegen das Coronavirus so weiter wie bisher? Oder gibt es Lockerungen?