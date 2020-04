F.A.Z.-Newsletter : Nicht jede Solidarität ist gut

F.A.Z.-Newsletter für Deutschland Jeden Morgen ordnen unsere Redakteure die wichtigsten Themen des Tages ein. Relevant, aktuell und unterhaltsam.

Der Deutsche Ethikrat gibt heute eine Stellungnahme dazu ab, nach welchen Kriterien die Alltagsbeschränkungen wieder gelockert werden könnten. Anderswo zieht das Leben langsam wieder an: Dänemark und Österreich haben erste Lockerungen angekündigt, am Ausbruchsort des neuen Coronavirus in Wuhan werden am heutigen Dienstag um 18 Uhr unserer Zeit die letzten Beschränkungen der Bewegungsfreiheit aufgehoben. Und wenn Sie selbst in ihrer Bewertung der Zahlen unsicher sind, dann empfehle ich unseren täglichen Podcast – dieses Mal zur Frage, was uns die Corona-Zahlen wirklich sagen.

Am Nachmittag beginnen die Beratungen der Finanzminister der Eurozone: Wie kommt Hilfsgeld möglichst gut in die besonders betroffenen Staaten wie Italien und Spanien? Muss man unbedingt gemeinsame Kredite aufnehmen, wie es neun Staaten fordern? Oder reicht es, wenn Geld aus dem Euro-Rettungsfonds ESM fließt? In der F.A.S. vergangenen Sonntag schlug der Ökonom Daniel Gros vor, den betroffenen Staaten für einige Jahre ihre EU-Beiträge zu erlassen – das wäre immerhin ein Prozent ihrer Wirtschaftsleistung jedes Jahr, nicht geliehen, sondern geschenkt.

Zum Nachdenken empfehle ich Ihnen heute zwei Sätze:

„Die Pandemie legt schonungslos offen, in welchen Bereichen die Bundesrepublik und Europa zurückfallen“, schreibt mein Kollege Alexander Armbruster in seinem Leitartikel über fehlenden Forschergeist in Deutschland.

„Nie zuvor war unser Leben so einfach, und nie wieder wird es so einfach sein“: Der Soziologe Rudolf Stichweh analysiert, wie sich die Gesellschaft durch die Reaktion auf die Pandemie verändert.

Und sonst: liegt der mit dem Coronavirus infizierte Boris Johnson auf der Intensivstation, nachdem sein Zustand sich verschlechtert hat. Legt die Dekabank ihre Jahreszahlen vor.

Die Nacht in Kürze

Kardinal George Pell ist frei: Überraschend hob Australiens höchstes Gericht die Verurteilung wegen Kindesmissbrauchs auf. Pell war einst dritter Mann im Vatikan.

Polnisches Parlament beschließt Briefwahl: Im Mai soll das Staatsoberhaupt gewählt werden – ausschließlich per Brief. Die Opposition hatte eine Verschiebung verlangt.

Polizei verzeichnet mehr rechtsextreme Straftaten: Vorläufige Zahlen zeigen für 2019 einen Anstieg um fast zehn Prozent.

