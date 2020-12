F.A.Z.-Newsletter : Neue Vorsätze, neue Kämpfe?

Auch Geimpfte müssen solidarisch bleiben, polnische Skispringer könnten die Vierschanzentournee verpassen und britische Fischer blicken sorgenvoll in die Zukunft. Was sonst noch wichtig wird, steht im F.A.Z.-Newsletter für Deutschland.

Haben Sie schon über Neujahrsvorsätze nachgedacht, nach diesem Jahr, in dem es pandemiebedingt nicht an Appellen zu Verhaltensänderungen gemangelt hat? Die zurückliegenden Monate haben vielen vieles abverlangt – und das Virus wird uns weiter herausfordern. Mit dem Start der bundesweiten Impfkampagne hat zwar eine neue Phase im Kampf gegen Corona begonnen. Doch die wieder aufgeflammte Debatte um Sonderrechte für Geimpfte zeigt: Weiterhin ist jeder einzelne gefordert, sich solidarisch zu verhalten. Daran erinnert auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU). Viele warteten, damit andere als Erste geimpft werden könnten; deshalb müssten sich die Geimpften später auch gedulden, bis alle anderen die Chance dazu gehabt hätten. Neue Gerechtigkeitskämpfe werden aber auch auf anderer Ebene ausgefochten, zwischen Ländern, die sich Corona-Impfstoffe leisten können, und jenen, denen dazu die Ressourcen fehlen. Das Covax-Projekt, eine Initiative für eine weltweit fair geregelte Verteilung von Corona-Impfstoffen, braucht deshalb Rückendeckung, schreibt mein Kollege Joachim Müller-Jung in seiner Leitglosse.

Verwirrung um Corona-Fall im polnischen Team

Corona bestimmt auch das große Wintersportereignis zwischen Weihnachten und Dreikönig: die Vierschanzentournee. Ein positiver Corona-Fall im polnischen Team hat am Montag zum Ausschluss der gesamten Mannschaft geführt. So sehen es die Regeln des Internationalen Skiverbandes vor. Doch nun könnte es noch einmal eine Wende für die frustrierten Polen geben, denn der zweite Test von Skispringer Klemens Muranka fiel negativ aus. Der polnische Kultusminister Piotr Glinski schrieb daraufhin auf Twitter, er werde am Dienstagmorgen die Wiederaufnahme der eigenen Teams fordern. Dann soll auch das Ergebnis von Murankas drittem Test vorliegen – und so noch vor dem ersten Durchgang beim Auftaktspringen in Oberstdorf für eine Klärung sorgen. Der deutsche Skiflug-Weltmeister Karl Geiger hat eine Corona-Infektion bereits überstanden. Im Interview erklärt er, warum er bei der Tournee „kleinere Brötchen backen“ will.

Enttäuschte Fischer

Kleinere Brötchen müssen wohl auch die Briten bald backen – obwohl ihr Premierminister das nach der Einigung mit Brüssel über ein Handelsabkommen anders darstellt. „Woher Premierminister Johnson die Weisheit hat, das Königreich sei der größte Markt für die EU, ist schleierhaft. Es ist genau umgekehrt“, schreibt Außenpolitik-Chef Klaus-Dieter Frankenberger in seinem Kommentar. Die britischen Fischer haben ihren Unmut über das Verhandlungsergebnis bereits laut geäußert. Über die Finanzdienstleister in London steht im Abkommen nicht einmal etwas. Doch alles deutet darauf hin, dass die 27 EU-Regierungen dem Pakt bis zum Nachmittag im schriftlichen Verfahren ihre Zustimmung geben werden – und das britische Unterhaus am Mittwoch ebenfalls.

Und sonst?

Wird die bundesweite – und in diesem Jahr kontaktlos geplante – Spendenaktion Dreikönigssingen mit einem Gottesdienst im Aachener Dom eröffnet. Werden im Berufungsprozess um sechs mutmaßliche Mitläufer der Terrorvereinigung „Revolution Chemnitz“ die Plädoyers und die Urteilsverkündung erwartet. Berichtet der Börsenverein des Deutschen Buchhandels über die Lage der Branche. Verleiht der Nabu den Anti-Preis „Dinosaurier des Jahres 2020“ für rückschrittliches Engagement in Sachen Natur- und Umweltschutz erstmals einem konkreten Projekt.

Die Nacht in Kürze

Das RKI hat mehr als 12.800 Neuansteckungen und fast 900 Tote gemeldet, die an oder mit Covid-19 gestorben sind. Die tatsächlichen Zahlen liegen wahrscheinlich höher, weil um die Feiertage herum weniger Daten übermittelt werden.

Joe Biden hat die Bedeutung internationaler Zusammenarbeit betont. Der gewählte Präsident will die Glaubwürdigkeit Amerikas in der Welt wiederherstellen. Er soll am 20. Januar vereidigt werden.

Selbst die Republikaner im Repräsentantenhaus stellten sich bei einer Abstimmung in großer Zahl gegen Trumps Blockade des Verteidigungshaushalts. Erstmals in seiner Amtszeit könnte ein Veto des Präsidenten damit gekippt werden.

