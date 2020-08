F.A.Z.-Newsletter : Neue Chance für „Exit-Laschet“

Kann Armin Laschet im Fernduell mit Söder punkten? Oder werden die Schulöffnungen in NRW für ihn zum Bumerang? Mit wem Joe Biden das Weiße Haus erobern möchte und was sonst wichtig wird – der Newsletter für Deutschland.

Wenn heute für etwa 2,5 Millionen Schülerinnen und Schüler in Nordrhein-Westfalen das neue Schuljahr beginnt, dann geht auch das Fernduell Laschet-Söder in eine weitere Runde. Dass die Sommerferien im bevölkerungsreichsten Bundesland vier Wochen früher enden als in Bayern, kann ein Vorteil für den nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten und Bewerber um den CDU-Vorsitz sein. Dann nämlich, wenn der Schulstart mit den bundesweit strengsten Corona-Präventionsmaßnahmen gelingt; wenn sich die Pflicht, ab der 5. Klasse auch im Unterricht eine Maske zu tragen, bewährt. Dann könnte „Mr. Exit-Laschet“, der in der öffentlichen Wahrnehmung in Sachen Corona-Krisenmanagement von Söder abgehängt wurde, wieder Sympathiepunkte sammeln. Die hat er im Ringen um den CDU-Vorsitz und die Kanzlerkandidatur der Union auch dringend nötig. Sogar Friedrich Merz wird das Kanzleramt eher zugetraut, obwohl er gerade keine Möglichkeit hat, sich durch ein Amt zu profilieren. Noch beliebter ist der bayerische Ministerpräsident und CSU-Chef. Söder flirtet zwar bislang nur mit der Kanzlerkandidatur, lässt aber keine Gelegenheit für eine Spitze gegen Laschet aus. Sollte es in Nordrhein-Westfalen in den kommenden Wochen trotz aller Vorsicht zu Schulschließungen kommen, dürfte schon feststehen, wer als erster mit Häme zur Stelle ist.

Im Libanon verschärft die Pandemie die Lage der Menschen nach den verheerenden Explosionen im Hafen von Beirut zusätzlich. Zuletzt habe es innerhalb von 24 Stunden fast 300 bestätigte neue Fälle von Covid-19 gegeben, hieß es von der Weltgesundheitsorganisation. Das Land habe unter den Ländern im östlichen Mittelmeerraum eine der höchsten Raten von Neuinfektionen. Wenn Außenminister Heiko Maas heute in die libanesische Hauptstadt reist, um Gespräche über finanzielle Hilfen zu führen, dürfte das Virus und seine Bekämpfung unter extremen Bedingungen also zumindest eine Nebenrolle spielen. Vor allem soll es aber um dringend nötige Reformen gehen, hat Maas angekündigt. Dass er seine Reise trotz des Rücktritts der bisherigen Regierung am Montag nicht abgesagt hat, ist ein deutliches Zeichen dafür, dass die politischen Führer dieses Mal nicht im Vordergrund stehen, schreibt unser Korrespondent Christoph Ehrhardt.

Ein Zeichen gesetzt hat auch Joe Biden. Der designierte Präsidentschaftskandidat der amerikanischen Demokraten hat Kamala Harris am Dienstag zu seiner „running mate“ für die Wahl am 3. November gemacht. Die 55 Jahre alte Senatorin aus Kalifornien ist damit die erste nicht-weiße Frau, die Vizepräsidentin der Vereinigten Staaten werden könnte. Dass Biden eine Frau nominieren wollte, war schon länger bekannt. Zuletzt war er aber zunehmend unter Druck geraten, eine schwarze Kandidatin auszuwählen. Die frühere Staatsanwältin hatte sich selbst um die Präsidentschaftskandidatur der Demokraten beworben. Anfang Dezember gab sie diesen Plan aber wegen niedriger Umfragewerte auf. Harris, Tochter von Eltern aus Jamaika und Indien, ist eine der bekanntesten schwarzen Politikerinnen der Vereinigten Staaten. Sie gilt als angriffslustig, eine Eigenschaft die bei den „Vizes“ im Wahlkampf gern gesehen wird. Problematisch könnte sein, dass sie bislang wenig Rückhalt unter Afroamerikanern genoss – als Justizministerin an der Westküste stand sie nicht unbedingt für eine progressive Strafrechtspolitik gegenüber Schwarzen. Wen Biden nominieren würde, war nicht nur mit Blick auf den Wahlkampf selbst mit Spannung erwartet worden. Sollte er als Sieger aus der Wahl hervorgehen, wäre er mit 78 Jahren zum Amtsantritt der bisher älteste Präsident der amerikanischen Geschichte. Er hat sich bereits selbst als Mann des Übergangs bezeichnet. Harris könnte sich an seiner Seite darauf vorbereiten, nach einer Amtszeit als Vizepräsidentin sein Erbe anzutreten.