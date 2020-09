F.A.Z.-Newsletter : Mutlos gegen Putin

F.A.Z.-Newsletter für Deutschland Jeden Morgen ordnen unsere Redakteure die wichtigsten Themen des Tages ein. Relevant, aktuell und unterhaltsam.

Eine große Messe nach der anderen ist in diesem Jahr dem Gesundheitsschutz in der Pandemie zum Opfer gefallen. Doch nun geben sich die Messemacher nicht länger geschlagen. Heute öffnet der Caravan-Salon in Düsseldorf seine Türen. Die in Corona-Zeiten besonders gefragten Wohnmobile sollen sich bis zu 20.000 Besucher am Tag anschauen können, unter Wahrung von Hygiene und Abstand. Mit einer Haltung „trotziger Zuversicht“ findet in Berlin derzeit noch bis Samstag die IFA statt, die wichtigste Konsumelektronikmesse der Welt mit fast hundertjähriger Tradition. Stark abgespeckt, halb real, halb virtuell. 150 der 1450 Aussteller sind vor Ort, die übrigen durch Netzauftritte präsent. Und mit höchstens 750 Besuchern am Tag kommt man natürlich nicht annähernd an die Viertelmillion Menschen heran, die sich im Vorjahr durch die Messehallen schoben. Wie das Konzept funktioniert, lesen Sie hier.

Und sonst?

Gilt die besondere Aufmerksamkeit der Finanzmärkte wie der amerikanischen Wahlkämpfer wohl der neuen Arbeitslosenquote, die am Nachmittag veröffentlicht wird. Durch Corona war die Quote zunächst auf mehr als 20 Prozent gesprungen, im Juli lag sie noch knapp über 10. Lohnt sich der F.A.Z.-Podcast für Deutschland heute für alle, die mehr über das Für und Wider eines bedingungslosen Grundeinkommens wissen wollen, das auch in Deutschland jetzt einem fragwürdigen Praxistest unterzogen wird. Rät unser Arbeitsmarktexperte Dietrich Creutzburg den gerade auf Konfrontationskurs befindlichen Tarifparteien im öffentlichen Dienst, sich den verblüffend unkomplizierten Kompromiss anzuschauen, den die Bauwirtschaft jetzt gefunden hat.

Die Nacht in Kürze:

Nach Donald Trump ist nun auch Joe Biden nach Kenosha gereist. Beide Besuche hätten unterschiedlicher nicht ausfallen können.

In Spanien könnte das größte Geldinstitut des Landes entstehen: Caxiabank und Bankia stehen in Gesprächen über eine Fusion.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder fordert weitere Wirtschaftshilfen für Unternehmen, darunter massive Steuererleichterungen.

