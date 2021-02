F.A.Z.-Newsletter : Motivationsdämpfer

Im Fall Anis Amri könnte es einen Untersuchungsausschuss geben und Armin Laschet nimmt zum ersten Mal als CDU-Chef an einem Treffen der Koalitionsspitzen teil. Was sonst noch wichtig wird, steht im F.A.Z.-Newsletter.

Auch, wenn es wohl zu erwarten war, ist es natürlich nicht die Nachricht, die sich viele erhofft haben: Im ARD-Interview hat sich Kanzlerin Angela Merkel gestern Abend gegen eine Lockerung des Lockdowns ausgesprochen. Es gelte, noch mal eine Weile durchzuhalten. Die Sieben-Tage-Inzidenz müsse noch weiter runter, und zudem könnten uns die Corona-Mutanten „einen Strich durch die Rechnung machen“. Was Angela Merkel sonst noch gesagt hat, können Sie hier nachlesen.

Den Namen der Kanzlerin finden Sie heute in der F.A.Z. übrigens nicht nur in Berichten, sondern auch in der Autorenzeile: Gemeinsam mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron und EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen spricht sich Merkel in einem Gastbeitrag für mehr multilaterale Kooperation aus, um Krisen zu überwinden. „Die Welt wird nach Corona eine andere sein“, heißt es da. Die Krise sei eine Gelegenheit, durch „durch effiziente Zusammenarbeit, Solidarität und Koordination wieder einen Konsens über eine internationale Ordnung zu erzielen.“

Bundesverfassungsgericht entscheidet zu Amri-Ausschuss

Vor mehr als vier Jahren tötete der Attentäter Anis Amri bei einem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz zwölf Menschen. Wie es dazu kommen konnte, obwohl Sicherheitsbehörden den Mann bereits länger im Visier hatten, soll ein Untersuchungsausschuss des Bundestages klären. Doch nach Ansicht von FDP, Grünen und der Linkspartei fehlt dazu ein wichtiger Zeuge: Die drei Fraktionen fordern die Befragung eines V-Mann-Führers, der in Kontakt zu einer Quelle stand, die in derselben Moschee verkehrte wie Amri. Das Bundesinnenministerium hatte dies bislang abgelehnt und Sicherheitsgründe angeführt. Im Dezember 2018 reichten die drei Oppositionsparteien deshalb Klage beim Bundesverfassungsgericht ein – heute Vormittag wollen die Richter ihre Entscheidung in der Sache bekannt geben.

Gefühlt gleicht im Lockdown ein Tag dem anderen, beim Telefonat mit Verwandten und Bekannten weiß man selten Neues zu berichten. Nicht so Armin Laschet: Zum ersten Mal seit seiner Wahl zum Vorsitzenden der CDU treffen sich heute die Koalitionsspitzen in Berlin (was Laschet im Rennen um die Kanzlerkandidatur von CSU-Chef Markus Söder unterscheidet, hat übrigens mein Kollege Eckart Lohse analysiert). Mal ganz abgesehen vom Termin an sich, ein bisschen neidisch kann man da schon werden: Wann haben wir in den vergangenen Wochen etwas zum ersten Mal gemacht? Vielleicht wäre das mal ein guter Vorsatz für die kommenden Tage, um die Laune wieder etwas zu heben: mal wieder ein „erstes Mal“ erleben. Zum ersten Mal ein neues Rezept kochen (Inspiration finden Sie hier), zum ersten Mal eine neue Spaziergangsroute ausprobieren (sei es nur in die andere Richtung) oder zum ersten Mal eine bislang unbekannte Sportart praktizieren: Vom Training mit dem Hula-Hoop-Reifen über Yoga bis hin zu verschiedenen Kampfsportarten lassen die Videoanleitungen im Netz schließlich keine Wünsche offen.

Und sonst: Werden in Los Angeles die Nominierungen für die Golden Globes verkündet. Findet der zweite Spieltag des Achtelfinals des DFB-Pokals statt. Urteilt der Europäische Gerichtshof zur Werberegelung im Rundfunkstaatsvertrag. Fliegt die Bundeswehr Sanitätspersonen und Medizingeräte nach Lissabon – Portugal hatte sich zuvor mit einem Hilfeersuchen an Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer gewandt.

Die Nacht in Kürze:

Amazon-Chef Jeff Bezos wird seinen Posten als Vorstandsvorsitzender des Internetriesen aufgeben. Sein Rückzug von der Konzernspitze heißt allerdings nicht, dass Bezos nun in Rente geht.

Präsident Joe Biden zerschlägt Trumps Einwanderungspolitik. Eine Arbeitsgruppe soll an der Grenze auseinandergerissene Migrantenfamilien wieder zusammenführen.

Murks statt Mars: Eigentlich soll eine SpaceX-Rakete von Elon Musk eines Tages eine Besatzung zum roten Planten tragen. Doch jetzt kam es bei der Landung einer Starship SN9 in Texas abermals zum großen Knall.