F.A.Z.-Newsletter : Monate und Jahre, die vergehen

Über das mögliche Vorgehen und die Finanzierung des ökonomischen Wiederaufbaus nach der Corona-Krise berieten am Dienstagabend auch die EU-Finanzminister in einer Videokonferenz. Auch nach stundenlangen Verhandlungen ist bis heute morgen kein Ergebnis verkündet worden. Werner Mussler berichtet, warum das virtuelle Treffen schon gar nicht gut los ging und stellt fest: Kein Corona-Hilfsinstrument ist sofort einsatzbereit – umbenannte Eurobonds würden sogar Jahre brauchen, um ihre Wirkung zu entfalten. Wo das Geld für die derzeit am meisten leidenden EU-Länder herkommen soll und was es bewirken könnte, bespricht mein Kollege Andreas Krobok im „Podcast für Deutschland“ zudem mit der Leiterin des Goethehauses in Rom, Maria Gazzetti, sowie dem Wirtschaftsweisen Lars Feld.

Und sonst? Ist es am Dienstag in der F.A.Z.-Redaktion zum Ausfall eines unserer wichtigsten Systeme gekommen, weswegen es heute zu Lieferausfällen der gedruckten Ausgabe der Frankfurter Allgemeinen Zeitung kommt. Wir bitten um Entschuldigung und bieten stattdessen eine Notausgabe unserer Multimedia-Ausgabe an, die die wichtigsten Nachrichten des gestrigen Tages noch einmal zusammenfasst. Selbstverständlich finden Sie die aktuelle Berichterstattung in gewohnter Qualität auf FAZ.NET.

Die Nacht in Kürze

Nach langem Zögern ruft in Japan Premier Abe den Notstand aus. Zugleich kündigt er ein riesiges Konjunkturprogrogramm an.

Donald Trump droht der WHO mit einem Stopp der Zahlungen. In Amerika sterben derweil in 24 Stunden fast 2000 Menschen.

Haft statt Hausarrest: Brasiliens Ex-Weltfußballer Ronaldinho darf in Paraguay gegen eine hohe Kaution das Gefängnis verlassen.