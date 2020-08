F.A.Z.-Newsletter : Mit Schultüte und Mundschutz

Die Erstklässler in Berlin, Brandenburg und Schleswig-Holstein beginnen heute mit Schultüte und Mundschutz ihre Schullaufbahn. Beim Start des neuen Schuljahres muss aber keiner mit Maske im Unterricht sitzen. Die bange Frage dabei lautet: Wie lange geht das gut ohne neue Corona-Infektionen? Vor allem wenn es am Dienstag in Nordrhein-Westfalens Schulen ernst wird. Die Frage bleibt, was belastender ist: Maskenpflicht im Schulgebäude – oder gar keine Schule? In Schleswig-Holstein klagen 20 Lehrer, weil ihr ärztliches Attest, das sie vom Präsenzunterricht befreien sollte, nicht anerkannt wurde. Im Fall einer lungenkranken Lehrerin wurde dem Bildungsministerium im Eilverfahren verboten, sie in der Schule einzusetzen – vorläufig zumindest. Wie die Lage in den anderen Bundesländern aussieht, schreibt meine Kollegin Heike Schmoll.

Nach der Explosionskatastrophe in Beirut haben internationale Geber mehr als 250 Millionen Euro als Soforthilfe zugesagt. Deutschland beteiligt sich Außenminister Maas zufolge mit 20 Millionen. Es fehle an allem, sagen die Vereinten Nationen: Weizen, Wohnraum, Schulen. Alleine das Gesundheitssystem brauche mehr als 70 Millionen Euro. Frankreich richtet eine Luftbrücke für Helfer und Hilfsgüter ein. Doch Macron hatte bereits angekündigt, dass es internationale Unterstützung nur gegen strukturelle Reformen gebe. Dass die libanesische Regierung keine internationale Untersuchung der Explosion akzeptieren will, ist kein gutes Zeichen für ihre Reformbereitschaft, schreibt mein Kollege in Frankreich, Christian Schubert. Libanons Premier Hassan Diab will seinem Kabinett heute eine vorgezogene Wahl vorschlagen. Ob sich die Libanesen damit zufrieden geben werden, ist fraglich. Bei Protesten sind viele Demonstranten verletzt worden, ein Polizist starb wohl. Sie fordern weitgehende politische Reformen. Die politische Führung hat das allerletzte Vertrauen verspielt, meint auch Rainer Hermann in seinem Leitartikel: „Der Libanon schreit nach einem Neubeginn.“ Unser Korrespondent vor Ort, Christoph Ehrhardt, hat sehr bewegend und persönlich aufgeschrieben, wie die Zerstörung sein Zuhause und seine Familie getroffen hat.