F.A.Z.-Newsletter : Mit Fußball gegen den Corona-Herbst-Blues

Die Menschen blicken nach Ablenkung sehnend in Richtung Fußball. Doch auch dort macht Corona den Beteiligten das Leben schwer. Was heute sonst noch wichtig wird, lesen Sie im Newsletter für Deutschland.

Sie geht wieder los, endlich: die Fußball-Champions-League! Die Freude über den Saisonstart an diesem Dienstag dürfte nicht nur unter eingefleischten Fans groß sein, verspricht er doch ein wenig Ablenkung im allgemeinen Corona-Herbst-Blues. Es tut sicherlich gut, einen Abend lang mal nicht über den jüngsten Anstieg der Infektionszahlen zu sprechen, sondern über dieses miese Foul, den unfairen Schiri oder das Traum-Tor kurz vor Abpfiff. Doch bei aller Euphorie über die ersten Partie heute Abend (Lazio Rom gegen Borussia Dortmund und RB Leipzig gegen Istanbul Basaksehir; um 21 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Champions League) wissen die Fans natürlich ganz genau: Diese Saison wird alles andere als normal, und das nicht nur, weil deutlich weniger Zuschauer zu den Spielen kommen dürfen – wenn überhaupt. Es steht noch nicht einmal fest, ob es am Ende einen Sieger geben wird, zu groß sind die Unwägbarkeiten: Die Infektionszahlen steigen in ganz Europa, nationale Regierungen und lokale Behörden ergreifen unterschiedliche Maßnahmen, immer wieder müssen Spieler oder ganze Teams in Quarantäne. Zur Not will die Uefa sogar Spiele werten, ohne dass überhaupt gespielt wurde. Für die Einnahmen der Klubs bedeutet all das nichts Gutes, analysiert mein Kollege Gustav Theile.

Wirtschaftsminister will Innenstädte retten

In unsicheren Zeiten befinden sich auch die deutschen Innenstädte. Dort ist seit Jahren ein „Ausbluten“ zu beobachten, weil der Online-Boom dem stationären Handel das Leben schwer macht. Auch die Kaufhausschließungen des Konzerns Galeria Karstadt Kaufhof setzen der Attraktivität vieler Innenstädte zu. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat die Rettung des Einzelhandels in den Stadtzentren nun zur Chefsache gemacht. An diesem Dienstag hat er zum virtuellen „Runden Tisch“ mit Vertretern aus Handel, Kultur und Kommunen geladen. „Das ist der Auftakt für einen Prozess zur Belebung unserer Innenstädte“, hatte der CDU-Politiker in einem Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung angekündigt. Durch Corona habe sich die Lage der Geschäfte noch verschärft. „Für mich gehören diese Läden zu unserer gewachsenen Kultur“, betonte Altmaier. Konkret will der Minister dem stationären Einzelhandel helfen, die Vorteile der Digitalisierung für sich selbst zu nutzen.

Agrarminister entscheiden über Zukunft der europäischen Landwirtschaft

Eine wegweisende Entscheidung könnten heute die Agrarminister der Europäischen Union treffen – wenn sie denn den Mut dazu hätten, die Neuausrichtung der europäischen Agrarpolitik endlich anzugehen. Jährlich bestimmt die Verteilung von Subventionen in Höhe von fast 60 Milliarden Euro wesentlich, welche Art der Landwirtschaft sich für Betriebe wirtschaftlich lohnt. Seit Jahren fordern nicht nur Umweltschützer, dass die Zuwendungen stärker an ökologische Ziele geknüpft werden. Die deutsche Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) will nun immerhin erreichen, dass ein Mindestanteil der Agrar-Hilfen für Umweltprogramme ausgezahlt wird. Doch viele Mitgliedstaaten sträuben sich gegen derartige Pläne, weil sie Verluste für ihre Bauern befürchten. Dabei wäre es dringend notwendig, die Landwirtschaft in der EU nachhaltiger zu gestalten. Wie ein neuer Bericht der Europäischen Umweltagentur zeigt, sind mehr als 80 Prozent der von der EU geschützten Lebensräume in schlechtem Zustand, und die biologische Vielfalt geht weiter drastisch zurück. Eine der Hauptursachen: die intensive Landwirtschaft.

Falls Sie noch nicht reingehört haben: In der aktuellen Episode des F.A.Z. Podcasts für Deutschland hat meine Kollegin Kathrin Jakob unter anderem mit dem Chef des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung Marcel Fratzscher darüber gesprochen, was für die Wirtschaft noch schlimmer wäre als ein zweiter Lockdown.

Mehr zum Thema 1/ 24:54

Und sonst?

Gibt es Warnstreiks des öffentlichen Dienstes in mehreren Bundesländern, betroffen sind unter anderem Recyclinghöfe. Stellen Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) und der Präsident des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik den BSI-Lagebericht 2020 vor. Ist Iraks Ministerpräsident Mustafa al-Kadhimi zu Gast in Berlin. Wollen die Vereinten Nationen bei einer Geberkonferenz für die Sahel-Region in Afrika am Dienstag mehrere hundert Millionen Euro einsammeln, Deutschland gehört zu den Gastgebern. Spricht Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit Kommunalpolitikern über die Aufnahme von Flüchtlingen aus Griechenland.

Die Nacht in Kürze

Drosten und andere deutsche Virologen warnen eindringlich vor dem Konzept der Herdenimmunität. Mit Blick auf die aktuellen Fallzahlen sprechen sie vom Beginn einer ungebremsten Ausbreitung – und denken über ein düsteres Szenario nach. Derweil meldet das RKI am Dienstag 6868 Neuinfektionen in Deutschland.

Der ehemalige Vizechef des Sachverständigenrats Gesundheit Schrappe rechnet im besten Fall mit einer Corona-Impfkampagne von rund vier Jahren. Bei Polio habe man Jahrzehnte benötigt.

In Washington geht das Tauziehen um ein Corona-Hilfspaket weiter. Immerhin haben sich Demokraten und Republikaner am Montag angenähert. An der Wall Street kam es dennoch zu starken Verlusten.

Unterdessen soll eine Stummschalttaste für eine geregelte letzte TV-Debatte zwischen Donald Trump und seinem Herausforderer Joe Biden sorgen. Trumps Wahlkampfmanager bezeichnet die Entscheidung als parteiisch.