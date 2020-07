F.A.Z.-Newsletter : Mit eisernem Besen durch die KSK

Vor ihrer bislang schwersten Aufgabe als Verteidigungsministerin steht Annegret Kramp-Karrenbauer. Was ihrer Vorgängerin Ursula von der Leyen nicht gelungen ist, muss nun die noch bis Dezember amtierende CDU-Vorsitzende schaffen. Das über Jahre gewachsene braune Biotop im Kommando Spezialkräfte beseitigen, das sich längst nicht mehr als eine Reihe bedauerlicher Einzelfälle rechtsverwirrter Elitekämpfer schönreden lässt. Der öffentlich gewordene Brandbrief eines jungen KSK-Hauptmanns an die Ministerin hatte zuletzt ein entschiedenes Handeln der politischen Führung der Bundeswehr alternativlos gemacht. Der Offizier hatte als Whistleblower detailliert über die in der Elitetruppe grassierende rechtsextreme Weltsicht etlicher Kameraden und das Wegschauen von Vorgesetzten aus falsch verstandenem Korpsgeist berichtet.

Mit „eisernem Besen“ werde sie durchgreifen, hatte die Ministerin angekündigt. Nachdem Kramp-Karrenbauer sich im Standort Calw in Baden-Württemberg zu Wochenbeginn mit Mitgliedern der zivil-militärischen KSK-Arbeitsgruppe ein Bild der Lage gemacht hat, traf sie am Dienstagnachmittag eine drastische Entscheidung zur teilweisen Auflösung der auf Terroristenjagd und Geiselbefreiung spezialisierten Eliteeinheit. Darüber informierte die CDU-Politikerin zunächst die verteidigungspolitischen Obleute der Fraktionen. Wie mein für Bundeswehrthemen zuständiger Kollege Peter Carstens nach dem Treffen erfuhr, wird unter anderem die besonders belastete 2. KSK-Kompanie in Calw mit rund 70 Mann aufgelöst, die Soldaten auf andere Einheiten verteilt, wo sie sich bewähren sollen. Ganz abgeschafft werden die Spezialkräfte wie es die Linke fordert, jedenfalls nicht, stellte „AKK“ schon vorab klar. An diesem Mittwoch wird Kramp-Karrenbauer schließlich erst im Verteidigungsausschuss ihr gesamtes, 50 Punkte umfassendes Programm zur Neuordnung des KSK vorstellen und danach auf einer Pressekonferenz in Berlin darüber berichten.