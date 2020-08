F.A.Z.-Newsletter : Mit der Kalaschnikow gegen das Volk

In Belarus wächst der Druck der Proteste auf Lukaschenka immer weiter. In Deutschland warten die Behörden derweil auf die zweite Welle des Coronavirus. Was sonst noch wichtig wird, steht im im F.A.Z.-Newsletter.

Wann begreifen Despoten, dass die Geschichte gerade über sie hinweg rollt? Seit Wochen gehen in Minsk Tausende auf die Straße, um gegen das Regime des belarussischen Despoten Aleksandr Lukaschenka zu protestieren, am gestrigen Sonntag waren es sogar mehr als Hunderttausend Menschen. Sie gehen auf die Straße, weil sie genug haben von Gewalt, Unfreiheit und staatlicher Repression; weil sie das Ende des Regimes wollen und die historische Chance erkannt haben, die sich ihnen gerade bietet. Die Botschaft, die sie anfangs noch zaghaft, mittlerweile aber immer lauter wie ein Mantra vor sich hertragen, sie lautet: Wir haben keine Angst mehr! Ob Lukaschenka sich dem wachsenden Druck wirklich beugen und man später von einer friedlichen Revolution in Belarus sprechen wird, ist ungewiss. Das Wochenende hatte der Präsident noch als Bedenkzeit ausgegeben, danach gelte „Macht muss Macht sein“, drohte er unverhohlen. Und zeigte am Sonntag, was er unter Macht versteht, als er sich mit einer Kalaschnikow vor dem Minsker Präsidentenpalast fotografieren ließ. Das Regime, so die unmissverständliche Botschaft, ist offenkundig bereit, die Revolution mit Gewalt zu ersticken.

Was wird die neue Woche für Belarus bringen? Unser Korrespondent Friedrich Schmidt beschreibt heute in seinem Stück die Proteste in Minsk und wird Sie auch in den kommenden Tagen über die Geschehnisse auf dem Laufenden halten.