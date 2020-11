F.A.Z.-Newsletter : Merkels Stärke, Wielers Sorgen

Die islamistischen Terroranschläge im Bataclan und anderen Pariser Orten jähren sich zum fünften Mal. In Deutschland verschärft sich indes die Situation in den Kliniken. Alles Wichtige lesen Sie im Newsletter für Deutschland.

Auch vor fünf Jahren war der 13. November ein Freitag. Es war der Tag, an dem islamistische Terroristen in Paris 130 Menschen ermordeten. Drei Selbstmordattentäter sprengten sich am Abend vor dem Stade de France, in dem zu diesem Zeitpunkt die Fußball-Nationalmannschaften von Deutschland und Frankreich gegeneinander spielten, in die Luft. Extremisten schossen auf Menschen in Bars und Restaurants, schließlich drangen sie in den vollbesetzten Konzertsaal Bataclan ein. Allein dort töteten sie 90 Menschen. Annabelle Hirsch hat den Geschichtslehrer Christophe Naudin getroffen, der die Terrornacht im Bataclan überlebt hat und zwei Freunde verlor. Auch wenn das Ausmaß der Taten vor fünf Jahren unvergleichlich schrecklich ist, wird Frankreich auch in diesem Herbst von islamistischen Anschlägen erschüttert. 2021 soll der 13. November 2015 juristisch aufgearbeitet werden, dann wird dem einzigen Überlebenden Attentäter, Salah Abdelslam, und 19 weiteren Verdächtigen der Prozess gemacht.

Kurz vor der Kapazitätsgrenze

Zehn Tage dauert der Lockdown-Light an diesem Freitag an. Bundeskanzlerin Angela Merkel und der Präsident des Robert-Koch-Institutes, Lothar Wieler, äußerten sich beide „vorsichtig optimistisch“, weil die Zahl der Neuinfektionen nicht mehr so stark steigt. Doch wie so oft in diesem Jahr muss die Aussagekraft der aktuellen Corona-Zahlen in Frage gestellt werden, denn die Kapazitäten der Testlabore sind erschöpft. Sie können schlicht nicht noch mehr Tests analysieren. Deswegen hat das RKI die Teststrategie angepasst und so den Rückstau der nicht ausgewerteten Abstriche zumindest von 100.000 auf 60.000 gedrückt. Ohne Symptome und Kontakt zu einer erkrankten Person darf nicht mehr getestet werden. Das bedeutet, dass die Dunkelziffer wieder steigen wird, erläutert Wieler.