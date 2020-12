F.A.Z.-Newsletter : Merkels Kompromisskunst

In Amerika arbeitet das Kartellamt an der Zerschlagung Facebooks, in Brüssel bereitet die EU-Kommission einen harten Abschied der Briten vor und im deutschen Bundestag geht es um eine halbe Billion Euro. Der Newsletter für Deutschland.

Wohl dem, der seine Weihnachtsgeschenke diesmal sorgsam aussucht. Dem üblichen Umtauschtrubel nach Weihnachten in den Innenstädten wollen immer mehr Bundesländer einen Riegel vorschieben, um die Infektionszahlen endlich zu senken. Auch die Winterferien könnten verlängert werden. Was kommt und wie die Entschädigungen für den Handel ausfallen, dazu dürfte es erst am Sonntag mehr Klarheit geben – nach weiterer Absprache zwischen Kanzlerin und der Ministerpräsidentenkonferenz. Angela Merkel hat vorher anderes zu tun: Mit ihrer Kompromissfindungskunst hat sie dem letzten Brüsseler Gipfel unter deutscher Ratspräsidentschaft gestern Abend einen Kompromiss über das billionenschwere EU-Finanzpaket und den Rechtsstaatsmechanismus abgerungen. „Haushalt, Aufbaufonds und Konditionalitätsmechanismus einstimmig beschlossen“, teilte Regierungssprecher Steffen Seibert mit. Damit ist der Weg frei für den EU-Haushaltsrahmen bis 2027 mit einem Volumen von gut einer Billion Euro. Außerdem könnte der Corona-Wiederaufbaufonds in Höhe von 750 Milliarden Euro starten.

Einen Lichtblick lieferte die EU-Kommission vorab: Weil der Handel auch nach dem immer wahrscheinlicher werdenden harten Abschied der Briten aus der EU am 1. Januar laufen muss, hat sie Notfallpläne rausgerückt. Sie stellen sicher, dass die Grenzen zwischen Großbritannien und der EU weiter überfolgen und Flughäfen der EU weiter von britischen Gesellschaften angeflogen werden dürfen. Auch der Kanal-Tunnel bleibt durchlässig. Vielleicht sorgt ja wachsender Pragmatismus und Realismus bis zum Jahresende doch noch für ein Abkommen, mit dem beide Seiten vor ihre Bürger treten können.