F.A.Z.-Newsletter : Merkels Appell

Dass sich die Bundeskanzlerin an das Volk wendet, zeigt wie dringlich der Kampf gegen das Coronavirus ist. Sie unterstreicht das in ihrer Rede sogar und sagt: „Es ist ernst. Nehmen Sie es auch ernst.“ Der F.A.Z.-Newsletter für Deutschland.

Wer immer noch nicht begriffen haben sollte, wie dramatisch die Lage angesichts der Corona-Epidemie längst ist, ist seit gestern Abend hoffentlich eines Besseren belehrt. In einer außergewöhnlichen Fernsehansprache, die manche schon vorher „historisch“ nannten, wandte sich Angela Merkel an die deutsche Bevölkerung, um auch dem Letzten die Gefahr klarzumachen, die von diesem Virus für das Land ausgeht – und um das Land auf die kommenden Entbehrungen einzuschwören. Die Entbehrungen, die der Versuch mit sich bringen wird, die Ausbreitung des Virus einzudämmen, bevor selbst ein exzellentes Gesundheitssystem wie das deutsche zu kollabieren droht.

„Seit der Deutschen Einheit, nein, seit dem Zweiten Weltkrieg gab es keine Herausforderung an unser Land mehr, bei der es so sehr auf unser gemeinsames solidarisches Handeln ankommt“, sagte die Kanzlerin. „Die Situation ist ernst und sie ist offen. Das heißt: Es wird nicht nur, aber auch davon abhängen, wie diszipliniert jeder und jede die Regeln befolgt und umsetzt.“ Und noch etwas sagte Merkel: „Ich glaube fest daran, dass wir diese Aufgabe bestehen, wenn wirklich alle Bürgerinnen und Bürger sie als IHRE Aufgabe begreifen.“ Eindringlicher hätte die Kanzlerin dem Land kaum klar machen können, dass es wirklich Spitz auf Knopf steht – und die Zeit der Sorglosigkeit, die sich noch am Mittwoch in bevölkerten Innenstädten, vollen Eisdielen und einem trotzigen „So schlimm wird es schon nicht sein“-Gefühl ausdrückte, jetzt endgültig vorbei sein muss. Sonst werden Ausgangssperren, die das Landratsamt Tirschenreuth in Bayern am Mittwoch schon für die Stadt Mitterteich verhängt hat, womöglich auch in ganz Deutschland unvermeidbar sein.

Es steht zu vermuten, dass Bund und Länder erst noch abwarten wollen, wie die Deutschen auf Merkels Ansprache reagieren. Als letzte Hoffnung auf die Vernunft aller, bevor diese Ultima Ratio vielleicht umgesetzt wird. Denn die Politik allein kann es nicht mehr richten: „Auch der stärkste Staat kann die Erwartungen nicht erfüllen, die jetzt geweckt werden“, kommentiert F.A.Z.-Innenpolitik Jasper von Altenbockum in seinem Leitartikel.

Auch sonst berichtet die F.A.Z. heute – natürlich – wieder umfassend über die Corona-Krise. Und beantwortet zum Beispiel die Frage, ob die Nutzung von Telefondaten, um zu überprüfen, ob die behördlichen Anordnungen befolgt werden, rechtlich zulässig ist. Meine Kollegin Sibylle Anderl erklärt in ihrem Stück über eine neue Modellstudie des Imperial College in London, warum der Kampf gegen das Coronavirus leider keine Sache von Wochen, sondern von Monaten oder gar Jahren sein dürfte. Und mein Kollege Thomas Holl befasst sich in seinem Stück mit den Verschwörungstheorien, die die Pandemie als globales Komplott finsterer Mächte deuten.

Übrigens: Damit wir in diesen schweren Zeiten nicht nur schlimme Nachrichten verbreiten, haben F.A.Z.-Redakteure in ihrem Serienfundus gekramt: Hier stellt die Redaktion acht Serien vor, die die Quarantänezeit vielleicht ein wenig erträglicher machen. Und sonst: Werden in Hannover voraussichtlich die Plädoyers im Prozess gegen den früheren Oberbürgermeister Stefan Schostok (SPD) verlesen. Stellt Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg in Brüssel den Jahresbericht des Militärbündnisses vor. Wird in Hamburg das Urteil gegen einen 29-Jährigen wegen der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung im Ausland erwartet. Die Nacht in Kürze: Die EZB will wegen der Coronavirus-Krise für 750 Milliarden Euro Anleihen kaufen: Die Ankündigung eines Notfallprogramms durch Christine Lagarde rüttelt die Märkte durch und weckt Erinnerungen an Mario Draghis Rettungsversprechen. Die EU-Parlamentarier wollen Brexit-Übergangsphase verlängern: Angesichts der Krise ließe sich der Zeitplan bis Ende des Jahres unmöglich halten. Mehr als 500 Reichsbürger dürfen noch Waffen besitzen: Der Verfassungsschutz hat die Szene aber weiter scharf im Visier.

