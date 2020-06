F.A.Z.-Newsletter : Macron umgarnt, Merkel rotiert, Söder profitiert

Hoffentlich haben Sie keine Wirecard-Aktien im Portfolio, denn dieser Skandal um verschwundene Milliardenbeträge in der Bilanz wird nicht so schnell vorübergehen. Nun schaltet sich auch die Bundesregierung ein und will an diesem Montag der Deutschen Prüfstelle für Rechnungslegung zum Ende des Jahres 2021 kündigen. Die „Bilanzpolizei“ sei mit dem mittlerweile insolventen Zahlungsdienstleister zu nachlässig umgegangen, so lautet der Vorwurf. Der Mangel an Personal und die Pflicht zur Verschwiegenheit gegenüber der Öffentlichkeit verhindern jedoch eine schnelle Reaktion, kritisiert Georg Giesberg in seinem Kommentar. Aber auch die Finanzaufsicht selbst, die Bafin, muss mit Klagen rechnen, schreibt Henning Peitsmeier.

1,9 Milliarden verschwundene Euro sind nur ein Klacks im Vergleich zu den Summen, über die sich die deutsche Kanzlerin Merkel und der französische Präsident Macron wohl an diesem Montag in Meseberg bei Berlin unterhalten werden. 750 Milliarden Euro an Krediten soll die EU aufnehmen, um die ökonomischen Folgen der Corona-Krise abzufedern. Nun geht es darum, spätestens beim EU-Gipfel Mitte Juli die Zweifler zu überzeugen, denn Österreich, Schweden, Dänemark und die Niederlande sind gegen den Merkel-Macron-Plan. Generell könnten die Erwartungen an Deutschland vor der Übernahme der EU-Ratspräsidentschaft am Mittwoch kaum höher sein: Streitschlichtung beim Wiederaufbaufonds, ehrgeizige Klimaziele für 2030 festzurren, die Briten von einem guten (Handels-)Abkommen überzeugen, die Basis für eine faire Digitalisierung legen, das Verhältnis zu China neu austarieren und am besten den gordischen Knoten im Streit um die Migration durchschlagen, bringt es Hendrik Kafsack aus Brüssel kommentierend auf den Punkt. Dass Macron vor dem Treffen mit Merkel den russischen Präsidenten Wladimir Putin umgarnt, dürfte der Kanzlerin kaum gelegen kommen. Unsere Frankreich-Korrespondentin Michaela Wiegel hat die Charmeoffensive treffend beschrieben.

Während Merkel sich wieder als Krisenmanagerin auf europäischer Bühne beweist, schärft der bayerische Ministerpräsident und heimliche Joker-Kanzlerkandidat der Union, Markus Söder, weiter sein Profil in der Heimat. In Bayern soll sich künftig jeder auf das Coronavirus testen lassen können, unabhängig von den Symptomen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn reagiert zurückhaltend, SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach findet den bayerischen Vorstoß richtig. CSU-Chef und Corona-Hardliner Söder warnt vor einer zweiten Welle, Virologe Hendrik Streeck, spricht im FAS-Interview mit Konrad Schuller dagegen von einer kontinuierlichen Wellenbewegung durch schwankende Infektionszahlen. Was es bedeuten kann, das Virus zu unterschätzen, zeigt das Beispiel Amerika, wo nach Daten der Universität Johns Hopkins mittlerweile 2,5 Millionen Menschen infiziert sind. In der Not nehmen einige Bundesstaaten die Lockerungen zurück, berichtet Winand von Petersdorff aus Washington.