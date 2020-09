F.A.Z.-Newsletter : Machen es die Deutschen besser?

Wie wäre es mit einem Blick von außen am Morgen? Das Buch des britischen Journalisten John Kampfner „Why the Germans do it better“ (Warum es die Deutschen besser machen), eine Lobeshymne auf die – seiner Meinung nach – besondere Ausgereiftheit und Besonnenheit der deutschen Gesellschaft, könnte in diesen Tagen nach dem katastrophalen Brand im griechischen Flüchtlingslager Moria in zwei Richtungen gelesen werden. Der Autor lobt die Deutschen für die humane Flüchtlingspolitik 2015 und danach, während er seinen Briten ein eher schlechtes Zeugnis ausstellt. Aber der Titel könnte auch so verstanden werden: Machen es die Deutschen nicht nur besser als die Briten – sondern auch besser als sie selbst? Anders gefragt, hat die deutsche Politik aus eigenen (vermeintlichen) Fehlern zur Hochzeit der Flüchtlingskrise gelernt, deren Bewältigung die Gesellschaft vor eine Zerreißprobe gestellt und dafür gesorgt hat, dass die Rechtspopulisten reihenweise in die Parlamente einzogen?

Sagen wir so – und mehr kann man wahrlich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen: Sie bemüht sich redlich, die Gratwanderung zwischen Humanität, Abstimmungsbedarf mit den europäischen Nachbarn und Rücksicht auf innenpolitische Sensibilitäten nun anders zu akzentuieren. Letztlich haben sich CDU und CSU mit der SPD auf 1553 Menschen geeinigt, die aufgenommen werden sollen. „Sie sollen offenbar nach objektiven Kriterien ausgesucht werden, um ‚unkontrollierte Folgewirkungen‘ zu vermeiden“, schreibt mein Kollege Peter Carstens aus Berlin. Was ist ein objektives Kriterium? In diesem Fall die in einem Asylverfahren festgestellte Schutzbedürftigkeit. Aufgenommen werden sollen demnach Familien und anerkannte Asylberechtigte. Die Botschaft ist klar: Es wird geholfen, aber nicht wahllos, ein undifferenziertes Willkommenssignal soll unbedingt vermieden werden. Die Bundeskanzlerin bezeichnet diese Einigung als „vernünftigen und humanitären Ansatz“ und betont damit den Charakter als Balanceakt. Am Mittag findet dazu eine Regierungsbefragung mit Innenminister Horst Seehofer (CSU) im deutschen Bundestag statt. Am Morgen ist der Minister bei den Kollegen des Innenausschusses.