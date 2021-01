F.A.Z.-Newsletter : Lockdown vor der Verlängerung, Trump am nächsten Tiefpunkt

F.A.Z.-Newsletter für Deutschland Jeden Morgen ordnen unsere Redakteure die wichtigsten Themen des Tages ein. Relevant, aktuell und unterhaltsam.

In den Vereinigten Staaten, wo die Erschütterung über das unwürdige Gebaren des scheidenden Präsidenten Donald Trump jeden Tag größer wird, richten sich abermals alle Blicke auf Georgia. Dort entscheiden die Stichwahlen für zwei Senatssitze heute über die künftige Mehrheit in der mächtigen Kongresskammer – und damit auch über den Spielraum des künftigen Präsidenten Joe Biden. Unser Washingtoner Korrespondent Majid Sattar schildert unterdessen das Entsetzen bis hinein in die republikanische Partei über Trumps Versuch, die Behörden in Georgia zu einer Änderung des Wahlergebnisses zu drängen und noch ausreichend Stimmen für seinen Sieg in dem Bundesstaat zu „finden“. Und in seiner Leitglosse kommentiert Andreas Ross, warum diese neuerliche Entgleisung Trumps mehr ist als nur ein weiterer Tiefpunkt in einer an Tiefpunkten überreichen Amtszeit.

Und sonst: Nehmen in Hamburg sowie in Brandenburg die Impfzentren gegen das Coronavirus ihren Betrieb auf. Kommt in Venezuela einen Monat nach der Wahl zum ersten Mal das neu gewählte Parlament zusammen. Entscheidet ein Gericht in Brüssel über die Eröffnung des Hauptverfahrens gegen Terrorverdächtige der Anschläge von 2016. Trifft in Riad der Golf-Kooperationsrat (GCC) zu seinem Jahrestreffen zusammen.

Die Nacht in Kürze:

Zwei Tage vor einer geplanten Demonstration von Anhängern des abgewählten amerikanischen Präsidenten Donald Trump ist der Anführer der rechten Gruppe Proud Boys in Washington verhaftet worden.

Nach dem Drängen Donald Trumps auf eine Änderung der Wahlergebnisse im Bundesstaat Georgia wollen Demokraten FBI-Ermittlungen gegen den scheidenden Präsidenten in Gang setzen.