F.A.Z.-Newsletter : Lockdown statt Karneval

Unser Autor würde diese Woche lieber traditionell mit Karnevalsfeiern verbringen. Stattdessen informiert er aus dem Lockdown heraus über den Wintereinbruch am Wochenende, die italienische Regierungsbildung und alles, was heute wichtig wird.

Es ist eine Ironie des Schicksals, dass es an diesem Montag als gebürtigem Rheinländer mir zufällt, unseren Newsletter zu verfassen. Denn würde zur Zeit nicht das Coronavirus unser Leben bestimmen, wäre ich von Donnerstag an wahrscheinlich in Köln, um Karneval zu feiern. Doch das Leben meint es anders mit mir und uns – ich darf Ihnen stattdessen präsentieren, was zum Auftakt einer weiteren Lockdown-Woche auf uns zukommt.

Zunächst dürfte die Debatte um baldige Lockerungen an Schärfe zunehmen. Denn während Österreich heute den Lockdown lockert, Geschäfte, Schulen und Friseure (!) wieder öffnen, sagt Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher im F.A.Z.-Gespräch, hierzulande sei es für Öffnungen noch zu früh. Das kann überraschen, lag doch die Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland am Sonntag bei 76 neuen Fällen pro 100.000 Einwohner, während sie in Österreich zuletzt bei 107 lag. Zwanzig bekannte Unternehmen von Deichmann über S. Oliver bis Thalia fordern deshalb, bald auch hier ihre Geschäfte wieder öffnen zu dürfen. „Was wir üblicherweise in einem Jahr an Gewinn erwirtschaften, haben wir in den ersten beiden Monaten dieses Jahres schon verloren“, sagt S.-Oliver-Chef Claus-Dietrich Lahrs meinen Kollegen Stefanie Diemand und Jonas Jansen.

Es dürfte also einiges an Gegenwind geben, wenn Tschentscher mit den anderen 15 Ministerpräsidenten und Kanzlerin Angela Merkel diese Woche eine weitere Verlängerung des Lockdowns beschließt. Die Politiker kommen am Mittwoch zusammen. Würden sie beschließen, dass die Einschränkungen tatsächlich wie geplant am 14. Februar auslaufen, wäre das ein bisschen so, wie wenn Karnevalssonntag und Valentinstag auf einen Tag fallen.

Viel Schnee, aber keine Katastrophe

Genauso eingefroren wie das öffentliche Leben zur Zeit ist seit gestern Norddeutschland, und zwar ganz wörtlich. Eine seltene Grenzwetterlage (die ein Meteorologe hier erklärt) hat dazu geführt, dass gerade in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen flächendeckend bis zu 30 Zentimeter Schnee gefallen sind. In Hannover sah man Ski-Langläufer auf den Hauptstraßen, in Wuppertal mussten sechs Fahrgäste von der Feuerwehr mit Drehleitern aus der Schwebebahn gerettet werden. Trotzdem blieb die befürchtete Katastrophe, vor der Fachleute wegen der Ähnlichkeit zum Winter 1978/79 gewarnt hatten, weitgehend aus.