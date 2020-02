F.A.Z.-Newsletter : Lindners Vertrauensfrage, Kramp-Karrenbauers Machtlosigkeit

Nur wenig spricht für ihn, wenn FDP-Vorsitzender Christian Lindner an diesem Freitag seinem Vorstand die Vertrauensfrage stellt. Auch in der CDU rumort es. Was wichtig wird, steht im Newsletter für Deutschland.

Der Coup der Rechtsradikalen in Erfurt wird auch heute das beherrschende Thema der Berliner Republik. Jetzt stehen die Parteichefs von FDP und CDU im Kreuzfeuer. Der mildeste Vorwurf an Christian Lindner und Annegret Kramp-Karrenbauer ist noch, dass sie ihren Laden nicht im Griff haben. Lindner stellt heute im Parteivorstand in Berlin die Vertrauensfrage. Doch warum sollten seine Parteifreunde ihm noch folgen?

Im Bund wollte er lieber nicht als schlecht regieren, in Erfurt konnte er Thomas Kemmerich nicht davon abhalten, sich von Höcke-AfD und CDU zum Ministerpräsidenten wählen zu lassen. Lindner macht keine gute Figur, schreibt Politik-Herausgeber Berthold Kohler in seinem Leitartikel. In Thüringen wird die FDP bei Neuwahlen wieder aus dem Landtag fliegen, im Bund sind die Liberalen als Koalitionspartner verbrannt. Wer braucht einen solchen Vorsitzenden? Unterstützung erhält Lindner zumindest vom stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der FDP im Bundestag, Michael Theuer, im F.A.Z. Podcast für Deutschland.

Nicht viel besser steht Kramp-Karrenbauer vor der Präsidiumssitzung an diesem Freitag da. Als es für die CDU ernst wurde, bedurfte es eines Machtwortes von Angela Merkel aus Südafrika („unverzeihlich“, der Vorgang müsse „rückgängig“ gemacht werden). Der katastrophale Alleingang von Mike Mohrings Thüringer CDU wirft wieder einmal die Frage nach Format und Führungsstärke von AKK auf. Sie soll versucht haben, Mohring von der Wahl Kemmerichs abzuhalten – vergeblich. Am Donnerstagabend machte dann die Thüringer CDU deutlich, auf wessen Seite sie steht: Der Landesvorstand bestätigte seinen Vorsitzenden mit 12 zu zwei Stimmen. Und die Fraktion verweigerte sich in Erfurt Kramp-Karrenbauers Forderung, Neuwahlen herbeizuführen.

In Hollywood werden an diesem Sonntag die wichtigsten Filmpreise der Welt vergeben. Scarlett Johansson ist gleich zweimal nominiert und Joaquin Phoenix der Favorit für den Oscar für die beste männliche Hauptrolle. Damit Sie am Wochenende mitreden können, wenn es darum geht, wer die besten Chancen hat, empfehle ich Ihnen das sehr unterhaltsame Video unserer Filmkritiker. Ob ihre Prognosen richtig waren können sie dann in der Nacht von Sonntag auf Montag im Oscar-Liveblog auf FAZ.NET verfolgen.

Und sonst? Will Frankreichs Präsident Emmanuel Macron eine Grundsatzrede zur nuklearen Abschreckung halten, Opel seine Pläne für ein riesiges Batteriewerk in Kaiserslautern vorstellen, ist der Arzt Li Wenliang, der in Wuhan als einer der Ersten vor der Gefahr durch das Coronavirus gewarnt hatte, gestorben.

Die Nacht in Kürze:

10.000 Euro pro Windrad und Jahr: Damit der Ausbau der Windkraft wieder in Gang kommt, fordern die Grünen direkte Zahlungen der Betreiber an die betroffenen Kommunen.

Hauchdünner Sieg für Pete Buttigieg: Als in Iowa endlich alle Stimmen der Vorwahl der Demokraten gezählt waren, landete der 38 Jahre alte Ex-Bürgermeister ganz knapp vor Bernie Sanders.

Amerika tötet Al-Qaida-Führer im Jemen: Kassim al Rimi stand an der Spitze eines besonders gefährlichen Ablegers des Terrornetzwerkes.