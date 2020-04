F.A.Z.-Newsletter : Lange Nächte in Brüssel

Es ist nicht immer alles so, wie es scheint. In der Corona-Krise zeigt sich das etwa daran, dass der finanzpolitische Streit gar nicht zwischen Deutschland und Italien abläuft – diese Frontline kennt man zur Genüge – sondern diesmal zwischen Italien und den Niederlanden. Das berichtet mein Kollege Werner Mussler aus Brüssel, der die gestern abermals gescheiterten Verhandlungen zwischen den EU-Finanzministern über ein Hilfspaket in der Viruskrise verfolgt hat. Holland fordert dem Vernehmen nach, dass sich ein Empfängerland von Hilfen zu wirtschaftlichen Reformen verpflichten muss – was die Italiener natürlich nicht wollen. Deutschland und Frankreich versuchten offenbar, zwischen den beiden Positionen zu vermitteln – vergeblich. Nach 16 Stunden Videokonferenz wurden die Verhandlungen schließlich abgebrochen. Heute wollen die Minister einen weiteren Anlauf nehmen, losgehen soll es um 17 Uhr. Es scheint: Bevor Gelder fließen können, müssen die Nächte in Brüssel wieder lang werden.