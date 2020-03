F.A.Z.-Newsletter : Lagardes Corona-Prüfung

Da hatte wohl auch mancher Börsenhändler gehofft, die neue EZB-Präsidentin Christine Lagarde werde, wie ihr Vorgänger in der Euro-Krise, einen Zauber finden gegen die grassierende Unsicherheit an den Märkten. Zu viel verlangt, die Umstände der Coronavirus-Krise sind eben andere als die Lage in der Euro-Währungsunion vor acht Jahren, als Mario Draghi mit seinem „Whatever it takes“ die Börsen bändigte. Das maßvolle Hilfspaket, mit dem die Europäische Zentralbank Kreditinstitute und Wirtschaft unterstützt, hat die Finanzmärkte am Donnerstag nicht überzeugt, obwohl es von Ökonomen und Verbänden durchaus gelobt wurde. Selbst Bundesbankpräsident Jens Weidmann, oft über Kreuz mit der EZB, springt Lagarde im Interview mit der F.A.Z. bei. An den Börsen aber ging es dramatisch abwärts, der Dax gab mehr als zwölf Prozent nach – weil niemand die ökonomischen Folgen einer Pandemie einschätzen kann, gegen die bisher kein medizinisches Kraut gewachsen ist. Für F.A.Z.-Wirtschaftsherausgeber Gerald Braunberger „müssen die Börsen lernen, dass Geldpolitik nicht gegen Verluste versichert.“ Die EZB könne den aus dem Virus entstehenden wirtschaftlichen Schaden einzugrenzen versuchen, sei aber alleine nicht in der Lage, den Sturz der Wirtschaft in eine Rezession zu verhindern.

Während man sich am Ursprung des Virus, in China, schon Hoffnung auf Rückkehr zur Normalität macht, steigen in Asien, Europa und den Vereinigten Staaten die Fallzahlen der Infizierten rasant, weshalb Regierungen aus gutem Grund immer drastischere Abschottungsmaßnahmen verordnen. Geschlossene Schulen, Geschäfte und Grenzen sowie Versammlungsverbote sind weiteres Gift für die Wirtschaft, inzwischen leiden mehr als die Hälfte der deutschen Unternehmen darunter. Angesichts ihrer dahinschmelzenden Reserven wüssten sie gerne, wie die von der Bundesregierung am Montag in Aussicht gestellten Finanzhilfen tatsächlich aussehen. Für diesen Freitag haben Bundesfinanz- und Bundeswirtschaftsminister endlich Aufklärung versprochen. Am Abend trifft sich die Bundeskanzlerin mit den Verbandsspitzen.

