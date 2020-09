F.A.Z.-Newsletter : Kommunikation ist alles

Heute ist der chinesische Außenminister Wang Yi zu Gast in Berlin. Zu besprechen haben die Kollegen Heiko Maas und Wang einiges: Was ist von der Autonomie Honkongs übrig? Wann werden die Internierungslager für Uiguren geschlossen? Wie weit tangiert Chinas Machtanspruch Deutschland und Europa? Baut sich Xi zum Mao des 21. Jahrhunderts auf? Maas solle sich nicht zurückhalten und stattdessen „Klartext“ reden, fordern diverse Abgeordnete von Union, FDP und Grünen. Unter dem Motto „Menschenrechte sind nicht verhandelbar“ ist eine Demonstration vor dem Auswärtigen Amt angekündigt. Maas könnte im Kleinen anfangen und seinen Kollegen schlicht daran erinnern, seinen Teller leer zu essen – wie es neuerdings in Wangs Heimat propagiert wird.

Amerikas Präsident Donald Trump will heute nach Kenosha reisen. Dort hatten Polizisten am Sonntag vor gut einer Woche dem 29 Jahre alten Afroamerikaner Jacob Blake in den Rücken geschossen. Bei den folgenden Protesten und Ausschreitungen hatte ein Siebzehnjähriger mit einem Sturmgewehr zwei Menschen erschossen. Zum Anlass der Ausschreitungen äußerte sich Trump bisher kaum. Dafür nutze er die Gewalt in Amerikas Städten für seine Zwecke, wie unser Korrespondent Majid Sattar schreibt. Besonders willkommen ist der Präsident in Kenosha nicht: Wisconsins Gouverneur Tony Evers bat ihn, seinen Besuch abzusagen.