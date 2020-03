F.A.Z.-Newsletter : Kicken und Händeschütteln in Zeiten des Virus

Das hat es in der ruhmreichen Geschichte der Fußball-Bundesliga noch nie gegeben: Wenn heute um 18.30 Mönchengladbach und Köln zum rheinischen Derby aufeinandertreffen, sind keine Zuschauer zugelassen. Mit dem „Geisterspiel“ reagieren die Behörden auf die Ausbreitung des Coronavirus, nachdem Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) wiederholt die Absage von Veranstaltungen mit mehr als 1000 Zuschauern empfohlen hatte. Und es ist nicht die einzige Partie: Mittlerweile sind für das kommende Wochenende bei acht von neun Bundesligaspielen Zuschauer ausgeschlossen. Nur Union Berlin widersetzt sich beharrlich und will unbedingt Zuschauer in die Alte Försterei bitten, wenn Bayern München am Samstagabend aufläuft. Warum das unverantwortlich ist, schreibt Christoph Becker in seinem Kommentar. Vor welchen finanziellen Belastungen die Klubs stehen, wenn die „Geisterspiele“ bis zum Ende der Saison so weitergehen, erklärt Michael Ashelm. Die Deutsche Eishockey Liga greift zu drastischen Maßnahmen und bricht gleich die ganze Saison vorzeitig ab: „Es wird keinen Meister geben.“

Dabei wird es nicht bleiben: Eine Landesregierung nach der anderen verkündet, Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern zu untersagen. Den Empfehlungen der Fachleute zu folgen, ist der richtige Schritt, schreibt Thomas Holl in seinem Kommentar: „Es kommt jetzt darauf an, die Priorität bei der Bekämpfung dieser unbekannten Seuche darauf zu legen, ihre Ausbreitung zu verlangsamen.“ Aus Sachsen-Anhalt wurden am Dienstag derweil acht Corona-Fälle gemeldet, womit nun in sämtlichen deutschen Bundesländern Infektionen erfasst sind. Wesentlich schwerer als Deutschland ist Italien betroffen, wo die Sperrmaßnahmen mittlerweile auf das ganze Land ausgeweitet wurden. „Viel spricht dafür, dass andere europäische Länder bald dem italienischen ‚Beispiel‘ folgen werden“, schreibt unser Korrespondent Matthias Rüb in seinem Leitartikel. Und China, das Herkunftsland des Virus? Dort sinken die Fallzahlen kontinuierlich, auch aufgrund der konsequenten Quarantänemaßnahmen. Warum trotzdem mit weiteren Infektionswellen zu rechnen ist, erklärt Joachim Müller-Jung. Die EU schaltet in den Notfallmodus und will kurzfristig 25 Milliarden Euro für den Kampf gegen die wirtschaftlichen Folgen des Virus lockermachen. Damit Sie in der Flut der Nachrichten den Überblick behalten, können Sie unseren täglichen Newsletter zu allen Themen rund um die Ausbreitung und die Bekämpfung des Coronavirus hier bestellen.

Der amerikanische Präsident Donald Trump spielt das Coronavirus vor den Wahlen im November lieber herunter, anstatt das Problem einzugestehen. Dabei ist die Epidemie mittlerweile nicht nur politisch, sondern auch medizinisch im Weißen Haus angekommen, wie Korrespondent Majid Sattar schreibt. Auch Fragen nach dem Gesundheitszustand des Präsidenten kommen auf. Ob die Demokraten daraus Kapital schlagen können, ist ungewiss, sie müssen beim Händeschütteln in den Vorwahlen selbst aufpassen, sich nicht anzustecken. Bei den neuesten Vorwahlen in sechs Bundesstaaten (Michigan, Missouri, Idaho, Mississippi, North Dakota und Washington) konnte der frühere Vizepräsident Joe Biden seinen Vorsprung ausbauen. Und Russland, das immer im Verdacht steht, seine Finger bei den amerikanischen Präsidentschaftswahlen im Spiel zu haben? Lässt mit seiner Abkehr von der Opec den Ölpreis kollabieren. Der aktuelle F.A.Z. Podcast für Deutschland beschäftigt sich mit der Frage, ob dahinter der Machtkampf mit Amerika steckt. Derweil zementiert Wladimir Putin seine Macht und macht sich zum potentiellen Dauerpräsidenten in Russland. Der Weg zur Verfassungsänderung offenbart, „wie Politik in Russland funktioniert", kommentiert Reinhard Veser. Und sonst? Beschäftigt sich das oberste australische Gericht mit der Berufung von Kardinal George Pell, der wegen Missbrauchs von zwei Chorknaben zu sechs Jahren Haft verurteilt worden war. Trifft der portugiesische Premierminister Antonio Costa Kanzlerin Merkel in Berlin. Endet der Prozess gegen den ehemaligen Premierminister François Fillon in der Affäre um mutmaßliche Scheinbeschäftigung. Findet das Champions-League-Rückspiel zwischen Paris St. Germain und Borussia Dortmund vor leeren Rängen statt. Die Nacht in Kürze: Eine Staatssekretärin im britischen Gesundheitsministerium hat sich mit dem Coronavirus angesteckt. Sie war laut Zeitungsberichten in den vergangenen Tagen im Parlament unterwegs und war auch zu Gast bei einem Empfang mit Premierminister Boris Johnson. Mehrere Frauen werfen dem Opernsänger Plácido Domingo sexuelles Fehlverhalten vor. Die Oper in Los Angeles hat die Anschuldigungen untersuchen lassen. Das Ergebnis: Die Vorwürfe werden als glaubwürdig gewertet. Mehr zum Thema 1/

