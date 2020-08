F.A.Z.-Newsletter : Kehrt die Arabellion zurück?

In Beirut wird nach Ursachen der Katastrophe gesucht. Japan erinnert an den Atombombenabwurf auf Hiroshima und Nagasaki vor 75 Jahren. Alles Wichtige steht im F.A.Z.-Newsletter.

Auch am Tag nach der verheerenden Explosion in der libanesischen Hauptstadt Beirut war das ganze Ausmaß der Katastrophe noch nicht zu übersehen. Breit angelegte Hilfsangebote erreichen den Libanon. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron wird an diesem Donnerstag in Beirut erwartet.

Unser Korrespondent Christoph Ehrhardt, der seit 2015 in der Stadt wohnt, beschreibt im „Podcast für Deutschland“, was am Dienstagabend auch ihm selbst und seiner Familie geschah – die Wohnung wurde verwüstet, die Menschen blieben unverletzt: „Das grenzt an ein Wunder“.

Ehrhardt beschreibt die Stimmung in der von jahrzehntelanger Gewalt gezeichneten Stadt unter anderem so: „Wenigstens kein neuer Krieg.“ Bleibt es dabei? Rainer Hermann kommentiert: „Das Ende des alten Libanon“ – worin sich auch Hoffnung ausdrücken soll, Hoffnung darauf, dass der Zorn der Menschen der Misswirtschaft und Korruption nicht nur in diesem arabischen Land endlich ein Ende bereiten könnte. Dann hätte die Arabellion doch noch gewonnen.

Einer Explosion noch weit schlimmeren Ausmaßes wird heute Morgen in Japan gedacht. Um 8.15 Uhr steht das Leben still. Vor 75 Jahren warf um diese Zeit ein amerikanischer Bomber die erste in einem Krieg eingesetzte Atombombe über Hiroshima ab. Drei Tage später ging auch die Stadt Nagasaki unter, über der die zweite Atombombe explodierte. Etwa hunderttausend Menschen wurden getötet, bis Ende 1945 starben weitere Zehntausende Menschen an den unmittelbaren Folgen. Japan kapitulierte wenige Tage nach den Angriffen am 2. September. Unser Korrespondent in Tokio, Patrick Welter, hat mit acht Zeitzeugen über die Erlebnisse jener Zeit gesprochen.