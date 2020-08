F.A.Z.-Newsletter : Kampf um die Seehoheit, Rennen um den Impfstoff

Mitten in Europa werden demokratische Standards mit Füßen getreten. Offiziell wurden nach der umstrittenen Präsidentenwahl in Belarus Tausende Menschen festgenommen, mehr als 250 Einsatzkräfte und Demonstranten verletzt und zwei Protestteilnehmer getötet. Es könnten auch deutlich mehr sein. Offizielle Zahlen aus Belarus, das weiß man nicht erst seit der Wahl, bedeuten in der letzten Diktatur Europas nicht viel. Die EU-Außenminister wollen am Freitag über ihr weiteres Vorgehen gegen das Regime in Minsk beraten, für mögliche Sanktionen wäre eine einstimmige Entscheidung erforderlich. Unser Korrespondent Friedrich Schmidt hat aufgeschrieben, wie Machthaber Lukaschenka gegen unliebsame Journalisten vorgeht, die die Propaganda der Staatsmedien hinterfragen. In seinem Leitartikel analysiert Reinhard Veser: „Dass sich Lukaschenka im Inneren nun nur noch auf offene Gewalt stützen kann, macht ihn noch abhängiger von Russland, als er es ohnehin schon lange ist.“

Kremlchef Wladimir Putin sorgte in dieser Woche mit der Zulassung eines Corona-Impfstoffs in Russland für Furore. Ob damit schon der Durchbruch im Kampf gegen die Pandemie gelungen ist, bleibt fraglich: Die dritte klinische Studienphase, also die Erprobung an tausenden Probanden, hat Russland einfach übersprungen. Dementsprechend skeptisch sind die Reaktionen. Für eine Überraschung sorgte auch das Robert-Koch-Institut (RKI) am Mittwochnachmittag mit der Einschätzung, bis Herbst 2020 könnte ein Impfstoff bereitstehen. Am Abend teilte das RKI dann mit, es habe sich um ein veraltetes Strategiepapier gehandelt, das versehentlich veröffentlicht worden sei – mit einem Impfstoff bis Herbst sei nicht zu rechnen. So oder so: Nachdem Russland vorangeprescht ist, wächst der Druck auf andere. Unsere Wirtschaftsredaktion hat zusammengetragen, wo die Forschung steht und wer im Impfstoffrennen vorne dabei ist.