F.A.Z.-Newsletter : Kampf um CDU-Vorsitz: Sechs Fäuste und eine AKK

wie organisiert man bloß einen Schlagabtausch, der kein Schlagabtausch sein soll? Wenn die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer heute Mittag mit den drei Bewerbern für ihre Nachfolge den Fahrplan bis zum Wahltag im Dezember absteckt, wird es um die richtige Balance gehen. Armin Laschet, Friedrich Merz und Norbert Röttgen sollen sich bitteschön duellieren, aber lieber ohne Blessuren für die Partei, sich selbst und auch die scheidende Vorsitzende. Merke: Das Konrad-Adenauer-Haus ist nicht das Willy-Brandt-Haus. Zudem, wenn drei sich zu sehr streiten und der Sieger beschädigt ins hohe Parteiamt zieht, könnte sich zuletzt ein vierter Kandidat für den Kanzlerkandidatenposten empfehlen. Natürlich nur, wenn die Union ihn ruft, um den Karren aus dem Dreck zu ziehen, denn Bayern ist und bleibt seine vornehmste Aufgabe, das jedenfalls wird Markus Söder nicht müde zu betonen. Nach dem Corona-Schock ist es nun wieder an der Zeit, sich in Stellung zu bringen und auf Schützenhilfe zu bauen: „Für Merz spricht die Wirtschaftspolitik“, sagt die CDU-Politikerin und baden-württembergische Kultusministerin Susanne Eisenmann im Interview mit der F.A.Z, das Sie hier lesen können.

Für Armin Laschet spricht hingegen, dass er das bevölkerungsreichste Bundesland regiert, sich relativ geräuscharm und gut sowohl mit der FDP als auch den Grünen versteht, und er die Kommunalwahl in NRW als seinen Erfolg verkaufen kann, auch wenn die Ergebnisse wenig berauschend waren. Bei der gestrigen Stichwahl konnten die Christdemokraten der SPD immerhin den Oberbürgermeisterposten in Düsseldorf abluchsen, in Dortmund hingegen hat der SPD-Kandidat Thomas Westphal gewonnen. Auch die Grünen waren wieder in einigen Städten erfolgreich, Katja Dörner wird künftig Bonn regieren, auch Aachen wird grün. Mein Kollege Reiner Burger bringt Sie hier auf Stand. Laschet wird die Kommunalwahl im internen Ringen nützlich sein, während Außenseiter Röttgen auf einen öffentlichen TV-Dreikampf der Kandidaten setzt und am liebsten voll auf Angriff ginge: „Ich finde, die Kandidaten sollten das Angebot der ARD annehmen. Die Mitglieder und Wähler wollen wissen, wofür die Kandidaten politisch stehen“, schrieb er am Samstag auf Twitter. Die CDU könne damit neue Wege gehen und Transparenz beweisen. Laschet soll übrigens kein Freund dieser Art von „Transparenz“ sein.