F.A.Z-Newsletter : Jetzt sind Sie gefragt

In der Corona-Krise sind wir rund um die Uhr für Sie im Einsatz.

Wie lange noch müssen wir durchhalten, und wie kommen wir wieder heraus? Die Corona-Krise stellt unsere demokratische Gesellschaft vor ein schwer auflösbares Dilemma: Die Einschränkungen des öffentlichen Lebens drängen viele Menschen an den Rand ihrer wirtschaftlichen Existenz und drohen im schlimmsten Fall, die Systeme kollabieren zu lassen. Wenn heute der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung sein Sondergutachten zur Corona-Krise vorstellt, wird es vor allem darum gehen, wie sich die Auswirkungen auf die Wirtschaft abfedern lassen. Gleichzeitig sind drastische Maßnahmen vonnöten, um Zustände wie in Italien zu vermeiden, wo überforderte Ärzte entscheiden müssen, wer lebt und wer stirbt. Der Chef des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler, warnt davor, dass auch Deutschland in eine Situation kommen könnte, in der die „Kapazitäten nicht ausreichen“. Meine Kollegen Ralph Bollmann und Georg Meck haben ihn für die Sonntagszeitung interviewt. Wie sich die deutschen Kliniken auf eine Herausforderung von historischem Ausmaß vorbereiten, hat Julia Schaaf aufgeschrieben. Und Joachim Müller-Jung erklärt, wie Blutspenden von genesenen Covid-19-Patienten helfen könnten, wenigstens die Schwerstkranken schnell zu versorgen.

Wie sich die deutschen Kliniken auf eine Herausforderung von historischem Ausmaß vorbereiten, hat Julia Schaaf aufgeschrieben. Und Joachim Müller-Jung erklärt, wie Blutspenden von genesenen Covid-19-Patienten helfen könnten, wenigstens die Schwerstkranken schnell zu versorgen.

In dieser allumfassenden Krise ist die Aufgabe der Journalisten wichtiger denn je. Wir sind rund um die Uhr für Sie im Einsatz, recherchieren, gewichten und werten aus, um Sie über alle Aspekte zu informieren. Fühlen Sie sich als älterer Mensch diskriminiert? Wie gefährdet sind jüngere Menschen wirklich? Hält es unser demokratischer Rechtsstaat aus, wenn in den Kliniken über Leben und Tod bestimmt wird? Erhalten Arbeitnehmer und Selbstständige genug Unterstützung vom Staat, wenn sie der Lockdown in wirtschaftliche Schwierigkeiten bringt? Testet Deutschland genug auf das Virus, wann kommt der Impfstoff und in welchem Land wird er entwickelt? Sollte man das Kontaktverbot lockern und lediglich die Risikogruppen isolieren? Sollte die Politik ihr Vorgehen mehr an den Empfehlungen der Wissenschaft orientieren – oder weniger? Wie könnte eine sinnvolle Exit-Strategie aussehen? Wie wird die Welt nach der Krise aussehen, und gibt es überhaupt ein Danach, wie wir es vom Davor kennen?

Schreiben Sie uns Ihre Fragen an duw@faz.de, wir greifen sie so schnell wie möglich auf und versuchen, eine fundierte Antwort zu finden. Wir werden bestimmt nicht alle Fragen beantworten können, versuchen Sie es trotzdem. Auch allgemeines Lob, Kritik oder Anmerkungen zu unserer Berichterstattung sind willkommen. In dieser Krise lernen wir alle dazu.

