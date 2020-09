F.A.Z.-Newsletter : In München ist die Party vorbei

München erlässt eine Maskenpflicht in der Fußgängerzone und die EU-Kommission will Kryptowährungen regulieren. Was sonst noch wichtig ist, erfahren Sie im Newsletter für Deutschland.

In München hat es sich ausgefeiert, und das in zweifacher Hinsicht: Nicht nur steuert die bayerische Hauptstadt auf das zweite Wochenende ohne ihre geliebte Wiesn zu – den Schmerz darüber kann wohl nur die miese Wettervorhersage und die Tatsache lindern, dass sich dadurch wenigstens niemand über überfüllte Zelte am traditionellen „Italiener-Wochenende“ aufregen muss. Zusätzlich gelten von heute an deutlich strengere Corona-Vorschriften, die auch viele alternative Feierpläne zunichte machen werden: Etwa eine Maskenpflicht für den Bereich der Fußgängerzone in der Münchner Altstadt – worunter auch der unter Bier- und Weintrinkern beliebte Viktualienmarkt fällt. Außerdem gibt es verschärfte Obergrenzen für die Zahl der Gäste auf Feiern oder bei Restaurantbesuchen. Und auch die Bundeshauptstadt ist von derartigen Maßnahmen nicht weit entfernt: Wie der „Tagesspiegel“ am Mittwoch berichtete, droht Berlin wegen stark steigender Infektionszahlen erstmals seit Beginn der schrittweisen Lockerung verhängter Corona-Maßnahmen eine Verschärfung der Regeln. Wie Österreich mit dem heftigen Anstieg der Corona-Infektionen umgeht (kleiner Spoiler: der Opernball wird abgesagt!), weiß unser Korrespondent in Wien, Stephan Löwenstein.

Auch wenn das Coronavirus zunächst vor allem Virologen beschäftigt, ist die Pandemie freilich auch ein Fall für die Ökonomen dieser Welt – schließlich zieht die Krise massive wirtschaftliche Folgen nach sich. Wie das aktuelle F.A.Z.-Ökonomen-Ranking zeigt, ist gerade in Zeiten von Corona wirtschaftspolitischer Rat gefragt. Wie geht man mit der Corona-Krise wirtschaftlich um? Wie kann der Staat die Konjunktur stabilisieren? Die Aufsteiger dieses Jahres – etwa der Zürcher Verhaltensökonom Ernst Fehr oder auch Michael Hüther, der Chef des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) – können darauf Antworten geben. Deutlich wird in der Erhebung aber auch, dass Männer in der Volkswirtschaft weiterhin den Ton angeben, während Frauen im Hintergrund bleiben. Meine Kollegin Maja Brankovic findet das schade, denn prominentere weibliche Stimmen täten der wirtschaftspolitischen Debatte in ihren Augen gut. Ihre klare Forderung: „Frauen, mischt euch ein!“