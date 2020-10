F.A.Z.-Newsletter : Im Hamsterrad der zweiten Welle

Deutschland hamstert wieder. Unter dem Hashtag #klopapier machen auf Twitter Fotos von leeren Regalen die Runde. Besonders beliebt: Toilettenpapier, Nudeln und Konserven. Die Warnungen aus der Politik zeigen Wirkung, aber teilweise anders als von der Politik gewünscht. Dabei will niemand einen zweiten Lockdown, er wird nur angesichts steigender Infektionszahlen mehr und mehr zu einem drohenden Szenario für die kalte Jahreszeit. Heute meldet das RKI mit 4325 Neuinfektionen schon wieder einen sehr hohen Wert. Die zweite Corona-Welle schlägt gleichzeitig mit der jahreszeitüblichen Erkältungswelle zu. Damit niemand in überfüllten Arztpraxen ausharren muss, ist von heute an wieder die telefonische Krankschreibung möglich.

Sinnvolle Corona-Maßnahmen hängen von effizienter Rückverfolgung ab

Justizministerin Christine Lambrecht (SPD) sagt im Interview, die Maßnahmen müssten „gut begründet und für die Bürger nachvollziehbar“ sein. Um zu entscheiden, welche Einschränkungen in welchem Bereich des öffentlichen Lebens sinnvoll sind, müssen die politischen Verantwortlichen zunächst einmal wissen, wo sich die Menschen anstecken. Doch den Gesundheitsämtern gelingt es immer seltener, den Ursprung einer Infektion auszumachen. Welche gefährlichen Folgen das haben kann, hat mein Kollege Timo Steppat für Sie aufgeschrieben. Hilfreich bei der Rückverfolgung könnten zwei neue Funktionen der Corona-Warn-App sein, die von heute an verfügbar sind. Zum einen können positiv getestete Nutzer künftig freiwillig Krankheitssymptome eintragen, um die Warnung von Kontakten zu verbessern. Außerdem soll die App fortan auch über die Grenzen Deutschlands hinaus in etlichen europäischen Ländern funktionieren – diese Funktion hätte man sich in der Urlaubszeit gewünscht.

Wie Islamisten Frankreichs Schulen unterwandern

Haben die französischen Behörden genug getan, um ihre Lehren aus dem Terroranschlag auf die Redaktion der Satirezeitschrift „Charlie Hebdo“ Anfang 2015 zu ziehen? Die Enthauptung des Geschichtslehrers Samuel Paty auf offener Straße lässt Zweifel daran aufkommen. Der Pädagoge musste sterben, nur weil er seinen Schülern im Unterricht Mohammed-Karikaturen gezeigt hatte. Die Staatsanwaltschaft enthüllte am Wochenende weitere verstörende Details. Ein Schülerinnenvater machte Stimmung gegen den Lehrer in den sozialen Netzwerken, erstattete Anzeige wegen des vorgeblichen Zeigens von Pornographie vor Minderjährigen und wendete sich an einen polizeibekannten islamistischen Gefährder. Insgesamt sind inzwischen elf Verdächtige aus dem Umkreis des Täters und an der Hetzkampagne gegen den Lehrer beteiligte Eltern festgenommen worden. Unsere Korrespondentin Michaela Wiegel beschreibt beispielhaft, wie radikale Islamisten die Schulen des Landes seit Jahren unterwandern. Präsident Emmanuel Macron hat für Mittwoch einen nationalen Trauerakt angekündigt. Schon am Sonntag versammelten sich Zehntausende in Paris und anderen Städten, gedachten des Ermordeten und demonstrierten für die Meinungsfreiheit. In seiner Leitglosse sieht Reinhard Müller „unsere Art zu leben auf dem Spiel. Dieser Konflikt ist keineswegs auf Frankreich beschränkt.“

Und sonst? Lädt Kanzlerin Merkel zum zwölften Integrationsgipfel, diesmal als Videokonferenz. Sind in mehreren Bundesländern Warnstreiks im öffentlichen Dienst angekündigt. Beraten die Landwirtschaftsminister der EU in Luxemburg über die Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik. Gibt Chinas Statistikamt das Wirtschaftswachstum für September und das dritte Quartal bekannt. Beginnt in Trier der Prozess um ein illegales Rechenzentrum in einem früheren Bunker.