F.A.Z.-Newsletter : IAA – ein Schlag ins Kontor

Was für ein Schlag ins Kontor für Frankfurt! Seit gestern Abend ist klar, dass die Internationale Automobilausstellung, kurz IAA, im kommenden Jahr nicht mehr in der Stadt am Main stattfinden wird. Dort hatte sie seit 1951 ihr Zuhause. Bis zuletzt versuchten die Verantwortlichen, die für Frankfurts Image und Wirtschaft so wichtige Besuchermesse zu halten, doch die Autohersteller wollen ihre Neuheiten künftig lieber in Berlin, Hamburg oder München zeigen. Obwohl die Messe im vergangenen Jahr – überschattet von Protesten der Umweltaktivisten, Besucherschwund und Streitigkeiten im Automobilverband VDA – ein Misserfolg war, ist die Entscheidung der Autohersteller eine große Überraschung. Sie dürfte vor allem Oberbürgermeister Peter Feldmann in die Bredouille bringen. Der SPD-Mann, der nach der Affäre um überhöhte Gehälter und teure Dienstwagen bei der Arbeiterwohlfahrt in der Kritik steht, muss jetzt auch noch den Verlust der Traditionsmesse erklären. Feldmann hatte vor der vergangenen IAA mit autokritischen Tönen für Missstimmung gesorgt, nun muss er den Verlust der Messe in Teilen auch auf seine Kappe nehmen.

Nicht viel besser als Feldmann dürften heute Nacht die Insassen des Lufthansa-Fluges LH780 geschlafen haben. Die Maschine ist in Frankfurt gestartet und am Mittwoch in der ostchinesischen Stadt Nanjing gelandet. Im Flugzeug saß ein Mann, der von den chinesischen Behörden als Corona-Risikofall eingestuft wurde. Der Chinese soll gehustet haben und zwei Wochen zuvor in der Stadt Wuhan gewesen sein. 170 Todesopfer hat das Virus bislang gekostet – die Mitreisenden dürften sich nun Sorgen um ihre eigene Gesundheit machen. Weil sich das Coronavirus immer weiter ausbreitet, hat die Lufthansa nun entschieden, alle Flüge von und nach China bis zum 9. Februar auszusetzen. Sie folgt damit mehreren anderen Fluggesellschaften, die vorerst einen Bogen um China machen. Was der anfangs intransparente Umgang der chinesischen Regierung mit dem Virus für die Führung in Peking bedeutet, erklärt unser China-Korrespondent Hendrik Ankenbrand im F.A.Z. Podcast für Deutschland.

Während es für ihren SPD-Genossen Peter Feldmann bergab geht, steht Franziska Giffey vor einem weiteren Karrieresprung. Die Bundesfamilienministerin soll zuerst Teil einer Doppelspitze der Berliner SPD werden und im Herbst 2021 als Spitzenkandidatin für die nächste Wahl in der Hauptstadt kandidieren. Sie könnte dann ihren Parteigenossen Matthias Müller als Regierende Bürgermeisterin beerben. Unser Politik-Redakteur Daniel Deckers hält diesen Schritt vom Bund auf Landesebene für sinnvoll. „Wenn die SPD im Bund langfristig als Partei in der politischen Mitte wählbar bleiben will, dann muss sie sich von unten, aus den Städten und Ländern erneuern. In Berlin ist der Anfang gemacht“, kommentiert er.

Und sonst? Werden die EU-Staaten heute das Brexit-Austrittsabkommen endgültig billigen und damit die Ratifizierung abschließen. Beginnt in Frankreich eine wichtige Konferenz zur Finanzierung des Rentensystems mit Premierminister Édouard Philippe und den Sozialpartnern. Legt die schwer gebeutelte Deutsche Bank ihre wahrscheinlich tiefroten Zahlen für das Jahr 2019 vor.

Die Nacht in Kürze:

In einer nächtlichen Sitzung beschließt die große Koalition Milliardenhilfen für Bauern. In der Union ist von einem „Signal der Wertschätzung“ die Rede. Kurzarbeitergeld soll es künftig bis zu zwei Jahre lang geben.

Der Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier bezeichnet den EU-Austritt der Briten als harte Zäsur für Europa. Er kann dem Brexit aber auch etwas Gutes abgewinnen. „Der Zusammenhalt in der EU wird durch den Brexit neu gestärkt, auch, weil nun alle wissen, was auf dem Spiel steht.“

Die Zahl der Toten als Folge des neuartigen Coronavirus ist in China so stark angestiegen wie bislang noch nie innerhalb eines Tages. Fast 8000 Erkrankungen sind inzwischen bestätigt.