F.A.Z.-Newsletter : Hoffen auf das Wundermittel

Gerade beginnt wieder ein Tag, an dem Tausende Menschen auf der Welt erfahren werden, dass sie an Covid-19 erkrankt sind. Vielen von ihnen steht eine Zeit voller Angst und Ungewissheit bevor. Angesichts dieser persönlichen Sorgen fällt es schwer, über die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie zu sprechen, doch auch die werden immer bedrohlicher. Am Montag hat die mächtigste Notenbank der Welt, die amerikanische Federal Reserve, das größte Notprogramm ihrer Geschichte ausgerufen. Und was passierte kurz darauf? Die Börsenkurse an der Wall Street stürzen ein weiteres Mal um mehrere Prozent nach unten. Übersetzt heißt das: Die Anleger glauben nicht daran, dass die wirtschaftlichen Schäden noch irgendwie unter Kontrolle zu bringen sind. Auch für Deutschland, wo das Bundeskabinett am Montag einen 156 Milliarden Euro umfassenden Nachtragshaushalt verabschiedet hat, verheißt das nichts Gutes. Wie lange kann die Volkswirtschaft den Stillstand in diesem Maße durchhalten, fragt Berlin-Korrespondent Manfred Schäfers in seinem Kommentar in der heutigen Ausgabe. Und sagt: „Man kann nur hoffen, dass die Deutschen die Antwort nie erfahren müssen.“

Johannes Pennekamp Verantwortlicher Redakteur für Wirtschaftsberichterstattung, zuständig für „Die Lounge“. F.A.Z.

Noch weiß niemand, wie lange der Ausnahmezustand anhalten wird. Aber irgendwann wird er zu Ende sein. Und dann? „Klar ist, dass es danach eine Grundsatzdiskussion darüber geben wird, welche Lehren Deutschland aus dieser Krise ziehen muss“, schreiben die beiden Berliner Wirtschaftskorrespondenten Julia Löhr und Christian Geinitz in ihrer lesenswerten Analyse. Sind wir mit der Globalisierung auf dem rechten Weg? Müssen wieder mehr Lebensmittel und Medikamente hierzulande produziert werden? Haben wir dem Markt zu viel Vertrauen geschenkt? Diese Fragen kommen – nicht morgen, aber übermorgen.

Ein kleines bisschen Hoffnung gibt es an diesem Morgen auch. In China wird die Abriegelung der Provinz Hubei weitgehend aufgehoben – in der Millionenmetropole Wuhan zum 8. April, im Rest von Hubei in der Nacht zum Mittwoch. Voraussetzung für die Ausreise der Bewohner ist, dass sie gesund sind. In Frankreich behauptet der Chef der Forschungsabteilung für Infektionskrankheiten in Marseille, Didier Raoult, ein Mittel gefunden zu haben, das das Corona-Leid lindert. Mit einer Kombination aus den Wirkstoffen Chloroquin und Azithormycin glaubt Raoult, den Krankheitsverlauf bei Covid-19 verkürzen und mildern zu können. Bei drei Viertel seiner Patienten, die Chloroquin erhalten hatten, sei sechs Tage später das Virus verschwunden. Bei den unbehandelten Patienten der anderen Testgruppe sei das nur bei zehn Prozent der Fall gewesen. Doch die Stichprobe ist noch sehr klein, jetzt soll die Therapie breiter getestet werden. Hoffen wir, dass es sich bei der Versprechungen des Mediziners aus Südfrankreich nicht um Fake News handelt. Die sind in Krisenzeiten besonders gefährlich, wie im aktuellen „Podcast für Deutschland“ zu hören ist.

