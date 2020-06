F.A.Z.-Newsletter : Heftiger Schlagabtausch und neue Enthüllungen

Die Menschen in den Kreisen Gütersloh und Warendorf dürften beim Aufwachen darauf hoffen, nur schlecht geträumt zu haben. Doch Kontaktbeschränkungen, verschlossene Museen und etliche Einschnitte im öffentlichen Leben sind von heute an abermals bittere Realität – ein Flashback zurück in die schlimmsten Corona-Beschränkungszeiten. Dass lokale Medien titelten „Die Polizei verzichtet auf ,Grenzkontrollen‘ an den Gütersloher Kreisgrenzen“, dürfte niemanden trösten – schon gar nicht die vielen Schulkinder, für die kommende Woche in NRW die Ferien beginnen. Denn mit Bayern und Schleswig-Holstein sind bereits die ersten Länder in einen (auch schon bekannten) Abschottungsreflex gegen Reisende aus Corona-Hotspots verfallen. Die Wut der Bürger, sie wächst.

Der Unmut wird sich sicher auch weiter gegen die Firma Tönnies richten, der die Menschen all das durch schlechte Arbeits- und Lebensbedingungen der Belegschaft zu verdanken haben. Tönnies und andere Firmen sind zwar beim Thema Werkverträge eingeknickt. Doch die Fleischindustrie bleibt ein heißes Eisen. Im NRW-Landtag bahnt sich daher am Vormittag eine Redeschlacht über das Thema an, und auch Armin Laschet, der gezwungenermaßen vom „Lockerer zum Lockdowner“ wurde, wie mein Kollege Reiner Burger schreibt, wird sich kritische Fragen zu seinem Kurs in der Krise gefallen lassen müssen. Zunächst beraten aber die Gesundheitsminister der Länder am Morgen in einer Telefonschalte über ein gemeinsames Vorgehen.