F.A.Z.-Newsletter : Grenzen im Wahlkampf

Bringt der „Super Tuesday“ schon eine erste Vorentscheidung? In mehr als einem Dutzend amerikanischen Bundesstaaten finden heute Vorwahlen im Präsidentschaftsrennen der Demokraten statt – darunter in so wichtigen wie Texas oder Kalifornien. Mehr als ein Drittel ihrer Delegiertenstimmen für den Nominierungsparteitag vergeben die Demokraten an diesem „Super Tuesday“. Seit der frühere Vizepräsident Joe Biden in South Carolina einen fulminanten Sieg errang, gilt er neben Bernie Sanders, dem parteilosen Senator aus Vermont, wieder als Favorit – im Gegensatz zum Beginn der Vorwahlen in Iowa und New Hampshire, wo er keine Rolle spielte. Simon Riesche, der das Rennen für FAZ.NET begleitet, hat sich angesehen, wie die Anhänger von Bernie Sanders in Kalifornien für ihr Idol trommeln.

Und noch eine Leseempfehlung: In einem umfangreichen und lesenswerten Stück haben meine Kollegen Katharina Iskandar, Helmut Schwan und Timo Steppat nachgezeichnet, wie sich Stephan Ernst, der mutmaßliche Mörder des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke, über Jahre radikalisierte – und doch vom Radar der Behörden verschwand. Eine lohnenswerte Lektüre!

Und sonst: hofft Israel nach den dritten Parlamentswahlen binnen eines Jahres weiter auf eine stabile Regierung. Werden in Mainz die Beratungen der deutschen Bischöfe fortgesetzt, bei der der Nachfolger von Reinhard Kardinal Marx als Vorsitzender der deutschen Bischofskonferenz gekürt wird. Fällt heute womöglich die Entscheidung darüber, wo künftig die Internationale Automobilausstellung (IAA) stattfindet. Halten die bayerische und die sächsische Landesregierung in Hof eine gemeinsame Kabinettssitzung ab. Rufen französische Gewerkschaften zu Protesten gegen die Rentenreform auf. Findet in Berlin ein Spitzentreffen des Aktionsbündnisses Leben auf dem Land mit Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) statt.

Die Nacht in Kürze:

Der wegen Korruption angeklagte israelische Ministerpräsident Netanjahu bejubelt einen „Riesensieg“ bei den Parlamentswahlen. Noch ist aber

unklar, ob der konservative Likud-Block eine absolute Mehrheit erreichen kann.

Kurz vor dem „Super Tuesday“ der amerikanischen Demokraten erklärt der ausgeschiedene Präsidentschaftskandidat Pete Buttigieg seine Unterstützung für den 77-jährigen Ex-Vizepräsidenten Joe Biden.

In Berlin sind zwei weitere Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Eine Oberschule muss deswegen heute geschlossen bleiben.