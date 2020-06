F.A.Z. Newsletter : Glückwünsche an CDU, Vorwürfe gegen Stuttgart, Ferien für NRW

F.A.Z.-Newsletter für Deutschland Jeden Morgen ordnen unsere Redakteure die wichtigsten Themen des Tages ein. Relevant, aktuell und unterhaltsam.

Heute beginnen in Nordrhein-Westfalen die Sommerferien, doch für viele Bürger wird es keine Erholung von der Corona-Krise an der See oder in den Bergen geben. Die Menschen aus den Kreisen Gütersloh und Warendorf sind in vielen Touristengebieten nicht willkommen, wurden mancherorts wieder nach Hause geschickt. Wo die Menschen aus diesen Kreisen noch Ferien machen dürfen und wer eigentlich darüber entscheidet, lesen Sie hier. Weltärztepräsident Frank Ulrich Montgomery kritisiert die Maßnahmen in Nordrhein-Westfalen als nicht ausreichend. „Die einzige wirklich wirksame Maßnahme wäre: Die Menschen dürfen gar nicht erst wegfahren“, sagt er im F.A.Z.-Interview. Wie brutal die Arbeiter in den Fleischfabriken ausgebeutet werden, berichtet Pfarrer Peter Kossen im Podcast für Deutschland. Für ihn werden die Menschen wie moderne Sklaven behandelt.

Und sonst? Stürzte die Aktie von Wirecard nach der Eröffnung des Insolvenzverfahrens auf 2,50 Euro, einst kostete sie fast 200 Euro. Stellen die Grünen den ersten Entwurf ihres neuen Grundsatzprogramms vor. Haben die Aktionäre der Lufthansa dem Rettungspaket der Bundesregierung zugestimmt.

Mehr zum Thema 1/

Die Nacht in Kürze:

Liverpool wird vorzeitig zum englischen Meister: Durch die Schützenhilfe von Manchester City holt Klopps Mannschaft zum ersten Mal seit 30 Jahren den Titel der Premier League.

Amerikas Präsident Donald Trump will den Sturz der Statuen von umstrittenen historischen Figuren mit allen Mitteln verhindern. Er warnt: „Jede Nacht werden wir härter und härter vorgehen.“

Nike bekommt die Corona-Pandemie stärker zu spüren als von vielen Experten erwartet. Im jüngsten Geschäftsquartal musste der Adidas-Rivale einen hohen Verlust und einen überraschend starken Umsatzeinbruch verkraften.

Die Newsletter der F.A.Z. informieren Sie über die wichtigsten und interessantesten Themen des Tages – relevant, prägnant und lesenswert. Um unsere Angebote zu verbessern, möchten wir Sie bitten, an einer kurzen Umfrage teilzunehmen, die nur wenige Minuten dauert.