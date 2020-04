F.A.Z.-Newsletter : Gezerre um die Schlüsselgewalt

F.A.Z.-Newsletter für Deutschland Jeden Morgen ordnen unsere Redakteure die wichtigsten Themen des Tages ein. Relevant, aktuell und unterhaltsam.

Ungebrochen streitlustig zeigt sich Donald Trump auch in Corona-Zeiten, die hohen Todesziffern nötigen ihm keine Demut ab. Er hat angekündigt, der Weltgesundheitsorganisation WHO das Geld zu streichen, die im Kampf gegen die Pandemie keine glückliche Figur macht und im Ruf steht, sich vor den Karren der Chinesen spannen zu lassen. Wie so oft hat der Präsident der Vereinigten Staaten mit den Attacken zuallererst seine Wiederwahlchancen im Blick. Wie so oft vergreift er sich im Ton – und wie so oft trifft seine Kritik nicht den Falschen, wie die lesenswerte Analyse unserer Asien- und Amerika-Korrespondenten zeigt.

Eine der erstaunlichen und bisher weniger beachteten Nebenwirkungen der Corona-Krise: Sie macht auch Ärzte arbeitslos. Dem Andrang auf den Intensivstationen, in internistischen Abteilungen und Hals-Nasen-Ohren-Praxen steht oft gähnende Leere bei Fachärzten anderer Richtungen gegenüber. Dermatologen oder Zahnärzte langweilen sich, selbst erste Kliniken haben Kurzarbeit beantragt. „Die Praxen sind leer, die Patientenrückgänge betragen 50 bis 70 Prozent“, klagt der Präsident des Berufsverbands der Deutschen Dermatologen, Klaus Strömer. Viele Kliniken verzeichnen einen Rückgang der Belegung um ein Drittel. So warnt der Ärztekammerpräsident Patienten, aus Angst vor Ansteckung zu lange mit einer Behandlung zu warten.

Und sonst? Will Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) gemeinsam mit der gesetzlichen Unfallversicherung heute Arbeitsschutzstandards vorstellen, mit denen der Ausbreitung des Coronavirus in den Betrieben gewehrt werden soll. Beraten die Staats- und Regierungschef der sieben führenden Industrieländer (G7) in einer Videokonferenz über die Pandemie. Werden Söder und Laschet mit ihren Kabinetten tagen und bekannt geben, wie sie den Ermessenspielraum für ihre Bundesländer nutzen wollen, den die gemeinsam mit Merkel gestern getroffenen Beschlüsse einräumen – eine schöne Gelegenheit, dem jeweils anderen aus der Ferne nochmal eins auszuwischen.

Wohl dem, der nun weiß, wie viele Quadratmeter seine Lieblingsgeschäfte haben. Aber bis Montag bleibt ja noch ein wenig Zeit, um diese plötzlich essentielle Wissenslücke zu schließen.

Während die Todesfälle in Amerika einen neuen Rekord erreichen, droht Präsident Trump dem Parlament mit einer Zwangspause – und lässt seinen Namen auf Nothilfe-Schecks der Regierung drucken.

Die Regierungsbildung in Israel ist abermals gescheitert – Oppositionskandidat Benny Gantz und Ministerpräsident Benjamin Netanjahu haben es nicht geschafft, eine Koalition zu bilden.

Iranische Boote sollen amerikanische Kriegsschiffe während einer Übung im Persischen Golf provoziert haben, indem sie sich „gefährlich“ angenähert haben.

