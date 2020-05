F.A.Z.-Newsletter : Gestärkt aus der Krise?

Ist die Corona-Krise auch eine Chance für unsere Wirtschaft? Wer in den vergangenen Wochen sein Geschäft schließen musste und Aufträge verloren hat, dem wird es schwer fallen, darüber positiv zu denken. Unions-Fraktionschef Ralph Brinkhaus hingegen beantwortet die Frage mit einem klaren Ja: Wenn Deutschland jetzt richtig agiere, könne es sogar gestärkt aus der Krise hinausgehen, schreibt er in seinem Gastbeitrag. Um die Wirtschaft anzukurbeln will er nicht einfach nur Abgaben senken und Kaufprämien ausloben, sondern „Strukturen aufbrechen“. Er fordert ein „Aufbruchpaket“, das unter anderem den Abbau von Bürokratie beinhaltet, einen Ausbau des steuerlichen Verlustrücktrags und Anreize für Unternehmen, um in Forschung und Entwicklung zu investieren. Ob seine Vorschläge Gehör finden?

Julia Anton Redakteurin im Ressort Gesellschaft bei FAZ.NET F.A.Z.

Nicht überall ist der deutsch-französische Vorschlag für einen 500-Milliarden-Euro-Wiederaufbaufonds auf Gegenliebe gestoßen. Rückendeckung gab es zwar aus Berlin und den gebeutelten Staaten Spanien und Italien. Doch die Niederlande, Österreich, Schweden und Dänemark, die höheren EU-Ausgaben traditionell kritisch gegenüber stehen, wollen in den kommenden Tagen nun selbst einen Vorschlag erarbeiten, der wohl eher auf Kredite als auf Zuschüsse setzen wird. Auch F.A.Z.-Herausgeber Gerald Braunberger sieht den Fonds kritisch: „Wer Europa nützen und es modernisieren will, muss das Schuldenproblem anpacken – ohne es durch den Einsatz von Fonds oder der EZB kaschieren zu wollen“, schreibt er.