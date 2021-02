F.A.Z.-Newsletter : Gelingt Olaf Scholz der Befreiungsschlag?

F.A.Z.-Newsletter für Deutschland Jeden Morgen ordnen unsere Redakteure die wichtigsten Themen des Tages ein. Relevant, aktuell und unterhaltsam.

Das Ende eines Märchens

In Myanmar sind viele Flaggen der „Nationalliga für Demokratie“ (NLD) verschwunden. Zurückgekehrt ist die Angst vor dem Militär, das sich zurück an die Macht geputscht hat. Nun gilt eine Ausgangssperre und ein einjähriger Ausnahmezustand. Nachdem sich das Land mühsam aus einer jahrzehntelangen Militärdiktatur befreit hatte, wirkt die Situation wie ein „Rückschritt in die dunkle Vergangenheit“, wie mein Kollege Till Fähnders schreibt. Die jüngste Geschichte des Landes erinnert ihn fast an ein Märchen, das das Militär nun jäh beendet hat. Nach internationalen Protesten gegen den Putsch tritt heute der UN-Sicherheitsrat in New York zusammen. Vor dem Treffen drohte der neue amerikanische Präsident Joe Biden den neuen Machthabern bereits mit Sanktionen und forderte eine entschlossene internationale Antwort.

Und sonst? Urteilt ein Moskauer Gericht über eine lange Haftstrafe für den Kremlgegner Alexej Nawalnyj – der Prozess steht als politisch motiviert in der Kritik. Will der Präsident der Abgeordnetenkammer in Italien im Ringen um eine Neuauflage des Mitte-Links-Bündnisses seine Ergebnisse beim Staatspräsidenten vorlegen. Hofft Borussia Dortmund im DFB-Pokal mit einem Heimsieg gegen Zweitligaklub SC Paderborn ins Viertelfinale einzuziehen.

Die Nacht in Kürze:

Nach Amerikas neuem Außenminister signalisiert auch sein iranischer Kollege Bereitschaft, das von Trump aufgekündigte Nuklearabkommen wieder in Kraft zu setzen. Die Frage ist, wer sich zuerst bewegt. Hier könnte Europa helfen.

Der Darsteller des „Black Panther“ ist tot, doch die fiktive Welt des Superhelden soll weiterleben. Für Disneys Streamingdienst dreht der Regisseur des Erfolgsfilms nun eine Serie rund um das Land Wakanda.