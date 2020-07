F.A.Z.-Newsletter : Geld oder Werte?

F.A.Z.-Newsletter für Deutschland Jeden Morgen ordnen unsere Redakteure die wichtigsten Themen des Tages ein. Relevant, aktuell und unterhaltsam.

Auch in einem ganz anders gelagerten Konflikt wird der Spielraum immer kleiner. Am Vormittag stellt Hessens Innenminister Peter Beuth (CDU) in Wiesbaden den Nachfolger des wegen der Drohmailaffäre zurückgetretenen Landespolizeichefs vor. Roland Ullmann, bisher Offenbacher Polizeipräsident, sei ein „kluger Stratege, der alle Facetten des Polizeiberufs kennt“, so Beuth. Diese Kenntnisse sind unmittelbar gefragt, gilt es doch, endlich aufzuklären, wie von Dienstcomputern der hessischen Polizei unbekannt Daten abgefragt und für rechte Drohbriefe missbraucht werden konnten – zuletzt erhielt die ZDF-Moderatorin Maybrit Illner eine mit „NSU 2.0“ unterzeichnete Morddrohung. Gefragt ist aber auch Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) und sein grüner Koalitionspartner, schreibt F.A.Z.-Herausgeber Carsten Knop in seinem Kommentar. Denn „Hessen blamiert sich“.

Mehr zum Thema 1/

Und sonst? Ordnet der Podcast für Deutschland das Urteil gegen den „Welt“-Reporter Deniz Yücel ein. Veröffentlicht das Bundesverfassungsgericht seine Entscheidung über Klagen gegen die Bestandsdatenauskunft zur Gefahrenabwehr, die es Sicherheitsbehörden nicht nur erlaubt, auf Namen und Adressen zuzugreifen, sondern auch auf Passwörter von Internetnutzern. Schlägt die Queen den 100 Jahre alten Veteranen Tom Moore zum Ritter. Moore hat mit Rollator-Runden in seinem Garten über 30 Millionen Pfund für den britischen Gesundheitsdienst NHS gesammelt und genießt in Großbritannien seitdem Kultstatus.

Die Nacht in Kürze

Die Staatsanwaltschaft München hat bei der Aufklärung des Wirecard-Skandals offenbar einen wichtigen Ermittlungserfolg erzielt. Ein ranghoher Manager räumte laut seinem Anwalt eine Tatbeteiligung ein.

Bei den Ermittlungen gegen eine rechtsextremistische Vereinigung ist es zu zwei Festnahmen gekommen. Die Gruppe soll zur Tötung jüdischer Menschen aufgerufen haben.

Bei der Bundeswehr sind große Mengen an Patronen abhanden gekommen. Ihr Verbleib ist ungeklärt. Bei der Spezialeinheit KSK gingen zudem 62 Kilogramm Sprengstoff verloren.