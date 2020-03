F.A.Z.-Newsletter : Ganz praktische Fragen

Nachdem die Weltgemeinschaft gestern den traurigen Meilenstein von mehr als einer halben Million bestätigter Coronafälle erreicht hat, hat sich auch das Epizentrum der Pandemie verschoben: Die Vereinigten Staaten haben China mit aktuell etwa 82.000 bestätigten Fällen an der Spitze der Infektionszahlen abgelöst. Amerikas Präsident stemmt sich zwar verspätet mit einem Billionen-Dollar-Hilfspaket und Maßnahmen zur Eindämmung der Ansteckungszahlen gegen die Krankheit, doch zugleich will er möglichst schnell „back to business“ – möglichst bis Ostern. Dabei hatte die WHO bereits vor Tagen ausgerechnet das wirtschaftliche Herz der Nation, den Großraum New York, zum Hochrisikogebiet ausgerufen. Dort sind die Fallzahlen aktuell am höchsten. Doch wenn sich das Virus wie zu erwarten mit gleichbleibendem Tempo weiter verbreitet, wird es wohl vor allem Menschen im ländlichen Raum hart treffen, wie meine Kollegin Frauke Steffens berichtet. Das Gesundheitssystem ist dort deutlich schlechter aufgestellt als in Ballungsgebieten. Zudem fallen ärmere Menschen eher durch das Raster von Institutionen, die beim Begleichen von teuren Behandlungskosten einspringen können.

Und während die Krise auf die Vereinigten Staaten zurollt, verbreitet Donald Trump bei seinen Briefings Halbwahrheiten und schert sich nicht ums sogenannte „Social Distancing“. Journalisten hat das dazu veranlasst, seine täglichen Stellungnahmen nicht mehr live senden zu wollen. „Es geht inzwischen um Leben und Tod“, schreibt der Journalismus-Professor Jay Rosen von der New York University. „Wir müssen bei der Berichterstattung über den Präsidenten auf eine Notfalleinstellung umschalten, um ihn davon abzuhalten, Sie durch uns falsch zu informieren“. Die ganze Geschichte hat Nina Rehfeld aufgeschrieben.

