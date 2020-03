Newsletter für Deutschland : Der Tag der Videodiplomatie

F.A.Z.-Newsletter für Deutschland Jeden Morgen ordnen unsere Redakteure die wichtigsten Themen des Tages ein. Relevant, aktuell und unterhaltsam.

Videodiplomatie II: Der Virusausbruch hat das Thema in den Hintergrund gedrängt, aber immer noch harren tausende Flüchtlinge an der griechisch-türkischen Grenze aus. Die griechischen Grenzschützer begegnen dem Andrang mit Härte, regelmäßig kommt es zu gewaltsamen Zusammenstößen. Kanzlerin Angela Merkel, der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron wollen über die Situation heute beraten. Eigentlich war ein Treffen in Istanbul geplant, doch auch die drei Staatslenker kommen nun per Videokonferenz zusammen.

Videodiplomatie III: Eigentlich ist für den Sommer eine Fußball-Europameisterschaft geplant. Mehr noch, zum ersten Mal soll das Turnier paneuropäisch mit Spielstätten in zwölf Ländern stattfinden. Da Corona-Zeiten aber für nichts so schlechte Zeiten sind wie zum Reisen, gilt es als wahrscheinlich, dass das Turnier verschoben wird. Darüber berät die europäische Fußballunion Uefa heute in einer Videokonferenz. Diskutiert wird über mögliche Ersatztermine im nächsten Winter oder im Sommer 2021.

Leider nicht per Video möglich sind Gerichtsprozesse, die auch in Zeiten von flächendeckendem Homeoffice wie gehabt im Gerichtssaal stattfinden müssen. Die Justiz stellt der Virusausbruch vor ganz neue Herausforderungen – denn die Fristen, ab denen ein Angeschuldigter in Untersuchungshaft wieder auf freien Fuß gesetzt werden muss, wenn sein Prozess nicht beginnt, laufen auch in Corona-Zeiten weiter. Heute dürfte aber erstmal ein Prozess im Rampenlicht stehen, der kurz vor dem Ende steht: Die Verteidiger der Neonazi-Gruppe „Revolution Chemnitz“ halten ihre Plädoyers. Die Bundesanwaltschaft hatte in ihrem Schlussvortrag für die Angeklagten Haftstrafen zwischen drei und fünfeinhalb Jahren gefordert.

In Amerika beginnt heute in Arizona, Florida und Illinois die nächste Vorwahl-Runde der Demokraten. Ohio sollte auch abstimmen – aber der Gouverneur widersetzt sich wegen der Virusgefahr einem Gerichtsurteil.

Die australische Airline Qantas streicht 90 Prozent der internationalen Flüge. Air New Zealand geht einen ähnlichen Schritt.

Schmähpreise für „Cats“: Die Filmversion des Musicals erhält gleich sechs „Goldene Himbeeren“ als schlechtester Film.