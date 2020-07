F.A.Z.-Newsletter : Das ist Stoff für Debatten

Die Bundesregierung macht sich auf den Weg – und beschließt ihre Gleichstellungsstrategie. Und die Unternehmenslandschaft steht in Corona-Zeiten vor einer Zäsur. Was sonst noch wichtig ist, erfahren Sie im Newsletter für Deutschland.

Kann man Gleichstellung per Gesetz verordnen? Ist es eine gute Idee, Frauenquoten in Parlamenten, Vorständen und anderen Gremien einzuführen, wenn es auf den Ebenen darunter viel weniger Frauen gibt? Woran liegt es, dass sich immer noch so viele Frauen mit Geburt der Kinder so viel stärker ins Privatleben zurückziehen, in Teilzeit gehen, sich weniger politisch engagieren – ist es die Verantwortung der Frauen, der Männer oder der Gesellschaft? Und wer entscheidet überhaupt, was das richtige Ziel ist? Die Bundesregierung macht sich auf den Weg. Sie beschließt heute ihre Gleichstellungsstrategie und stellt sie anschließend vor. Das wird Stoff für Debatten geben. Mit so viel können wir Ihnen schon mal helfen: Erstens, Mutter zu werden, das kostet Frauen (anders als Männer) ein Vermögen. Zweitens, während der Corona-Krise haben sich Mütter und Väter den zusätzlichen Betreuungsaufwand recht gleichmäßig geteilt, wie die F.A.S. berichtet hat. Immerhin.

Patrick Bernau Verantwortlicher Redakteur für Wirtschaft und „Geld & Mehr“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.





In der Commerzbank gibt es immerhin eine Frau, die als Kandidatin für den Chefposten gehandelt wird: Finanzvorständin Bettina Orlopp. Auch der ehemalige ING-Diba-Chef Roland Boekhout scheint im Rennen zu sein, nachdem Vorstandschef und Aufsichtsratschef vergangenen Freitag plötzlich ihren Abschied verkündet haben. Vielleicht gibt es heute schon eine Entscheidung über den Vorstandsvorsitz. Der Aufsichtsrat jedenfalls tagt von 9 Uhr an. Mein Kollege Hanno Mußler berichtet, dass ausgerechnet die einstige Paradesparte im Niedergang steckt.