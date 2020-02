F.A.Z.-Newsletter : Frust bei der CDU, Angst in Italien

Hamburg hat gewählt: Während bei SPD und Grünen die Korken knallen, setzt sich bei der CDU das Debakel der letzten Wochen fort. In Italien versetzt das Coronavirus die Menschen in Angst. Alles Wichtige im F.A.Z.-Newsletter für Deutschland.

Die Wahl in Hamburg erschüttert die CDU, jetzt richten sich an diesem Montag alle Blicke auf das Konrad-Adenauer-Haus in Berlin. Nach dem Debakel in Thüringen hat sich die Krise der CDU durch das miserable Abschneiden in der Hansestadt mit knapp mehr als nur 11 Prozent weiter verschärft. Um 9 Uhr kommt das Präsidium zusammen, von 11 Uhr an berät der Parteivorstand über die Konsequenzen. Schon am Sonntag machte der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans Druck. Das Ergebnis müsse die Partei „aufschrecken“, sie gebe ein Bild der „Führungslosigkeit“ ab. Führen sollten eigentlich die glücklose CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer und Kanzlerin Angela Merkel. Die Partei braucht nun schnell einen guten Plan, die Macht und die Geschäfte in neue Hände zu übergeben.

Großer Gewinner im Norden ist die SPD. Der Erste Bürgermeister Peter Tschentscher verteidigte gegen den andauernden Abwärtstrend der Bundespartei seinen Posten im Hamburger Rathaus. Die Grünen konnten ihr Ergebnis zwar fast verdoppeln, sie bleiben aber trotzdem Juniorpartner in der rot-grünen Koalition. Zweiter Platz, erster Verlierer, schreibt Helene Bubrowski in Hamburg. Besonders spannend war der Wahlabend für die kleinen Parteien. AfD und FDP pendelten von Hochrechnung zu Hochrechnung rund um die Fünfprozenthürde. Wer geglaubt hatte, nach den rassistischen Morden von Hanau und der nachfolgenden Debatte über die Verantwortung der AfD würden die Wähler ihr Kreuz nicht mehr bei den Rechtsradikalen machen, sieht sich getäuscht.

Während Deutschland über Politik diskutiert, kämpft Italien seit diesem Wochenende mit einer rasant ansteigenden Zahl von Coronavirus-Fällen. Drei Menschen sind bereits gestorben. Erst reagierten die Behörden zu langsam, nun umso drastischer. Teile des Landes stehen unter Quarantäne. Keiner darf rein, keiner darf raus, heißt es im Norden des Landes in vielen Gegenden. Unternehmen und Schulen wurden geschlossen, alle öffentlichen Veranstaltungen abgesagt. Am Abend wurde zwei Züge an der Grenze zu Österreich gestoppt, zwei deutsche Frauen an Bord hatten Fieber. Die zentrale Brennerroute war vorübergehend gesperrt. Das Virus und die Angst vor der Krankheit sind endgültig in Europa angekommen.

Und sonst?

Besucht der amerikanische Präsident Donald Trump Indien. Beginnt in London die Anhörung zum Auslieferungsantrag der Vereinigten Staaten gegen den Wikileaks-Gründer Julian Assange. Werden Hunderttausende bei den Rosenmontagszügen auf den Straßen erwartet.

Die Nacht in Kürze:

Laut einer aktuellen Umfrage liegt Friedrich Merz bei der K-Frage innerhalb der Union deutlich vorne. Der Großteil aller Wähler ist jedoch noch unentschlossen.

London will wohl bald Handelsgespräche mit Washington aufnehmen. Von der EU könnte dies als Druckmittel aufgefasst werden.