F.A.Z.-Newsletter : Freund und Helfer für alle?

Während Amerika nach dem Tod von George Floyd über eine Neuordnung der öffentlichen Sicherheit debattiert, gerät auch die Polizei in Deutschland in die Kritik. Unterdessen schaut die AfD gespannt nach Karlsruhe. Alles Wichtige im F.A.Z.-Newsletter für Deutschland.

Zwei Wochen nach seinem Tod bei einem brutalen Polizeieinsatz in Minneapolis soll George Floyd heute in Pearland bei Houston beerdigt werden. Wie die Kandidaten für die Präsidentschaftswahl angesichts der anhaltenden Proteste agieren, könnte gegensätzlicher kaum sein: Amtsinhaber Donald Trump trifft sich mit Sicherheitskräften, sein Herausforderer Joe Biden reist zu Floyds Angehörigen. Derweil debattiert Amerika unter dem Slogan „Defund the Police“ über eine Neuordnung der öffentlichen Sicherheit. „Mit dem Slogan sind allerdings unterschiedliche Konzepte verbunden“, erklärt unser Korrespondent Majid Sattar. „Nur radikale Vertreter der Bewegung vertreten wirklich die Auffassung, dass Amerikas Städte ohne Polizei auskommen.“

Die Proteste haben längst auch Deutschland erreicht und stoßen die Debatte um Alltagsrassismus und die hiesige Polizei an. Die SPD-Vorsitzende Saskia Esken spricht von „latentem Rassismus in den Reihen der Sicherheitskräfte“, die CDU ist empört. Auch in Sicherheitskreisen zeigt man sich „höchst irritiert“ über Eskens Aussagen, schreiben Helene Bubrowski und Marlene Grunert. „Allerdings sind die Chefs der Sicherheitsbehörden trotzdem zu der Auffassung gekommen, dass man sich ein detaillierteres Bild verschaffen müsse.“ Wie groß das Problem des systemischen Rassismus in Deutschland tatsächlich ist, lässt sich in Ermangelung an Zahlen und Daten schwer beurteilen – „ein Umstand, den eine Arbeitsgruppe der Vereinten Nationen 2017 scharf kritisiert hat“, schreibt Julia Anton. Eine freiwillige Online-Studie namens „Afrozensus“, die von der Antidiskriminierungsstelle des Bundes gefördert wird, soll das ändern.