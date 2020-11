F.A.Z.-Newsletter : Fortsetzung folgt

F.A.Z.-Newsletter für Deutschland Jeden Morgen ordnen unsere Redakteure die wichtigsten Themen des Tages ein. Relevant, aktuell und unterhaltsam.

Die Renten werden steigen

Und wer jetzt auf noch eine gute Nachricht Lust hat, darf sich freuen, vor allem dann, wenn man schon Rentner ist. Denn für die mehr als 20 Millionen Rentner in Deutschland wird die Corona-Krise finanziell insgesamt deutlich glimpflicher verlaufen als für Arbeitnehmer – obwohl sie sich 2021 jedenfalls im Westen auf eine Nullrunde einstellen müssen: Trotz sinkender Löhne bleibt Ruheständlern dank einer gesetzlichen Sonderklausel eine Kürzung der gesetzlichen Rente erspart. Und für 2022 bahnt sich sogar eine ungewöhnlich kräftige Rentenerhöhung von bis zu 5,6 Prozent an. Arbeitnehmer und Arbeitgeber werden dagegen von 2023 an eine deutliche Beitragserhöhung schultern müssen. Das zeigen neue Vorausberechnungen, die die Deutsche Rentenversicherung Bund vorgelegt hat. Dietrich Creutzburg kennt sich in Sachen Rente bestens aus, er hat alles Wissenswerte dazu zusammengetragen.

Und sonst? Findet in Berlin ein feierliches Gelöbnis zum 65. Gründungstag der Bundeswehr mit einer Ansprache des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier statt. Treffen sich der Innenausschuss und der Verfassungsausschuss des sächsischen Landtages zu einer Sondersitzung zur „Querdenken“-Demo am 7. November. Stellt Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) die neue Steuerschätzung vor.

Mehr zum Thema 1/

Die Nacht in Kürze

Laut Bundesfinanzminister Scholz gibt es im Haushalt genügend Spielraum für weitere Corona-Hilfen – auch bei einer länger anhaltenden Pandemie.

Deutschland ist im Teil-Lockdown, aber der Unterricht soll weitergehen. Rund 3000 Schulen können aber bereits gar keinen Regelbetrieb mehr bieten.

Bei der manuellen Neuauszählung der Stimmen im amerikanischen Bundesstaat Georgia führt Biden weiterhin. Es sind keine Anzeichen von Wahlbetrug zu erkennen.

Joe Biden ernennt seinen langjährigen Vertrauten Ron Klain zum Stabschef. Der 59-Jährige arbeitete bereits unter Obama im Weißen Haus.