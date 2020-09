F.A.Z.-Newsletter : „Feigheit“ vor Gericht?

In Paris beginnt fünf Jahre nach dem Anschlag auf „Charlie Hebdo“ der Prozess gegen mutmaßliche Komplizen der Attentäter. Donald Trump wird ausgeladen - und macht dennoch Wahlkampf. Was sonst wichtig wird, steht im F.A.Z.-Newsletter für Deutschland.

Auch mit Stimmen des Bundesstaates Wisconsin, der zur „Blue Wall“, der blauen Wand der Demokraten im Mittleren Westen, gehörte, hat Donald Trump 2016 die Wahl gewonnen. Nun zog es den Präsidenten abermals dorthin – auch, wenn der Gouverneur von Wisconsin und der Bürgermeister von Kenosha das für keine gute Idee hielten. Sie fürchteten eine Zunahme der Spannungen in der Stadt, in der ein Polizist dem Schwarzen Jacob Blake sechsmal in den Rücken geschossen und ihn schwer verletzt hatte. Das Sicherheitsaufgebot war entsprechend groß. Seit den abermaligen Schüssen auf einen Schwarzen eskaliert die Gewalt (was über die jüngsten Vorfälle bekannt ist, hat mein Kollege Oliver Kühn hier für Sie zusammengetragen). Trump machte dennoch Wahlkampf und inszenierte sich zum wiederholten Mal als Law-and-Order-Präsident. Er habe den Verantwortlichen in der Stadt und im Bundesstaat die Unterstützung von Bundesbeamten angeboten, um die Proteste in den Griff zu bekommen, sagte er bei seinem Besuch. „Sie wollten einfach nicht, dass wir kommen, und dann war die Zerstörung angerichtet“, sagte Trump. Wie immer sah er die Schuld auch bei den Demokraten, denen er Versagen vorwarf. Die Ausschreitungen in der Stadt bezeichnete er als anti-amerikanische Krawalle und inländischen Terrorismus.

Einen Tag zuvor hatte er sich in Bezug auf seinen Konkurrenten, den demokratischen Präsidentschaftskandidaten, Joe Biden, in finsteren Andeutungen ergangen: Biden werde von Leuten manipuliert, „von denen man noch nie gehört hat. Leute in einer dunklen Schattenwelt“. Eine weitere Sympathiebekundung in Richtung der Anhänger von QAnon, deren finstere Verschwörungstheorien sich zunehmend auch in der Republikanischen Partei verbreiten?