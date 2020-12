F.A.Z.-Newsletter : Viel Krise, wenig Fortschritt

F.A.Z.-Newsletter für Deutschland Jeden Morgen ordnen unsere Redakteure die wichtigsten Themen des Tages ein. Relevant, aktuell und unterhaltsam.

Was tun für die 1,5-Grad-Grenze?

Der Bericht des UN-Umweltprogramms wird seine Wirkung auf das Gipfeltreffen wohl nicht verfehlen. Wieder geht es um verbindliche Zusagen der Union, um Schrittmacher der Klimapolitik zu bleiben. In ihrem Jahresbericht wies das UN-Gremium am Mittwoch darauf hin, dass die Erderwärmung trotz sinkender Treibhaus-Emissionen schon um 1,2 Grad gestiegen sei und weiter steige. Die EU wird sich Hoffnungen machen, dass der Regierungswechsel in Washington Bewegung in die internationale Klimapolitik bringt. Wie die aussehen könnten, dürfte auf dem UN-Klimagipfel in New York am Samstag, dem fünften Jahrestag des Pariser Abkommens, besprochen werden. Das Abkommen sieht eine Begrenzung der Erwärmung auf möglichst 1,5 Grad im Vergleich zur vorindustriellen Zeit vor. Davon ist die internationale Gemeinschaft weit entfernt.

Und sonst?

- Wird im Bundestag die Haushaltsdebatte fortgesetzt

- Beraten die Innenminister der Länder unter Vorsitz Thüringens über den Abschiebestopp nach Syrien, über die Bewegung der „Querdenker“ und über Rechtsextremismus in der Polizei

- Tagt die Kultusministerkonferenz (KMK) zur Pandemie-Politik

- Wird in Oslo der Friedensnobelpreis an das UN-Welternährungsprogramm online überreicht.

- Verkündet der Bundesgerichtshof sein Urteil über die Frage: Welche Auskünfte muss Youtube über Raubkopierer erteilen?

- Geht in Paris der Prozess gegen den früheren Präsidenten Nicolas Sarkozy zu Ende. Das Urteil wird zu einem späteren Zeitpunkt verkündet.

- Gibt die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Zinsentscheidung bekannt.

Die Nacht in Kürze

Das Robert-Koch-Institut hat am Donnerstagmorgen einen neuen Höchstwert an Neuinfektionen vermeldet. 23.679 neue Corona-Fälle meldeten die Gesundheitsämter dem RKI – in der Vorwoche waren es am Donnerstag noch 22.046 Neuinfektionen. Zudem gab es 440 weitere Todesfälle.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder plädiert für einen knapp dreiwöchigen Lockdown ab Weihnachten. Geschäfte sollten schließen und Unternehmen Betriebsferien abhalten. Eine bessere Zeit dafür gebe es nicht.

Verbündete von Donald Trump setzen den juristischen Kampf gegen das Ergebnis der Präsidentenwahl fort. Sie unterstützen eine Klage gegen die Resultate in Pennsylvania, Georgia, Michigan und Wisconsin.

Eine neue Rakete von Elon Musks Raumfahrtkonzern ist bei einem Testflug explodiert. Der Firmengründer zeigt sich dennoch zufrieden.