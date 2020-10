F.A.Z.-Newsletter : Europa geht in die soziale Isolation

Frankreich sucht ein Mittel gegen den islamistischen Terror, in Deutschland geht die Pandemie-Debatte weiter. Was sonst noch wichtig ist, steht im F.A.Z.-Newsletter für Deutschland.

Nach dem Schock über den grausamen Terrorangriff in Nizza tagt an diesem Freitag das Sicherheitskabinett um Präsident Emmanuel Macron in Paris. In nur zwei Monaten ist es die dritte schwere Attacke eines Islamisten in Frankreich. Nizza wurde das zweite Mal, nach dem Anschlag auf der Promenade der Stadt, bei dem vor vier Jahren 86 Menschen getötet wurden, heimgesucht.

Das alles zeigt: Die Mittel gegen den Terror sind offenbar begrenzt. Vor drastischen Maßnahmen scheut nicht nur Frankreich zurück. Ein Rezept, außer therapeutischen Instrumenten, hat niemand. Christian Schubert berichtet aus Paris. Über die Terrorgefahr in Deutschland und die Szene der Salafisten berichtet Alexander Haneke.

Lockdown: Strenger als in Deutschland

Europa geht schon jetzt in den Winterschlaf. Dänemark schottet sich weiter ab - auch aus Schleswig-Holstein darf niemand mehr ohne triftigen Grund einreisen. Spanien und Frankreich verschärfen ihre Pandemie-Beschränkungen: In Katalonien gilt von diesem Freitag an ein 15-tägiges Ein- und Ausreiseverbot. Nicht nur die Region dürfen die Einwohner nicht mehr verlassen, sondern vom Wochenende an auch ihre Städte und Gemeinden nicht mehr. Bars, Restaurants, Kinos und Theater sind geschlossen.