F.A.Z.-Newsletter : Endspiel für Kaeser, Triumph für Trump

Während der Ausgang des Impeachment-Verfahrens so gut wie sicher ist, wartet auf Joe Kaeser und Siemens eine möglicherweise aufsehenerregende Hauptversammlung. Was sonst wichtig wird, steht im Newsletter für Deutschland.

In den Vereinigten Staaten wird an diesem Mittwoch um 22 Uhr deutscher Zeit zum dritten Mal in der Geschichte über die Amtsenthebung eines amerikanischen Präsidenten abgestimmt. Im letzten Impeachment-Verfahren vor 21 Jahren saß der Demokrat Bill Clinton wegen der Lewinsky-Affäre auf der Anklagebank. Er kam mit einem blauen Auge davon – auch, weil einige Republikaner ihn für nicht schuldig erklärten. Dass bei dem aktuellen Verfahren gegen Donald Trump genug Republikaner von der Parteilinie abweichen werden, um ihn aus dem Amt zu befördern, ist hingegen ausgeschlossen. Denn seit Trump das Weiße Haus bezogen hat, gelten andere Maßstäbe. Wie schwer die Vorwürfe der Demokraten gegen ihn auch wiegen mögen, in der Ukraine-Affäre sein Amt für persönliche Zwecke missbraucht zu haben, seine Partei, die über die Mehrheit im Senat verfügt, steht geschlossen hinter ihm. Auch seine Wähler scheint Trumps Verhalten nicht zu verärgern – im Gegenteil: Unser Außenpolitikchef Klaus-Dieter Frankenberger ist überzeugt, dass Trump sogar „nackt durch den Central Park“ laufen könnte, es würde ihm nicht schaden, wie er in unserem „Podcasts für Deutschland“ sagt, den Sie hier nachhören können. Die Rede zur Lage der Nation nutzte Trump derweil abermals, um ein Loblied auf die eigenen Erfolge zu singen. Die Demokraten hingegen schafften es nun zwar, einen Großteil der Stimmen bei der Vorwahl in Iowa auszuzählen – doch für Pete Buttigieg, der nach Auszählung von 62 Prozent aller Wahlbezirke überraschend vor Senator Bernie Sanders und Elizabeth Warren lag, dürfte der erhoffte Schub nach dem chaotischen Start verpuffen. Der frühere Vizepräsident Joe Biden kam nur auf 15,6 Prozent.

Während sich die Spannung in Washington damit in Grenzen hält, verspricht ein anderer Termin mehr Unterhaltung: Auf der Hauptversammlung von Siemens in München wollen Klimaschützer Konzernchef Joe Kaeser wegen der Beteiligung an einer Kohlemine in Australien unter Druck setzen. Wie Rüdiger Köhn berichtet, wird die Veranstaltung „Formen annehmen, die das Unternehmen bisher nicht erlebt hat“. Neben einigen Demonstrationen zeichnet sich ein Marathon an Reden von Umweltaktivisten ab, um den Auftrag noch zu stoppen. Formal muss die Hauptversammlung um 23.59 Uhr beendet sein, sonst wird sie vertagt – ob das gelingt, wird vor allem von dem Geschick des Aufsichtsratsvorsitzenden Jim Hagemann Snabe abhängen.

Viel Verschnaufpause hat Joe Kaeser nicht. Der Siemens-Chef ist Teil einer Wirtschaftsdelegation, die Bundeskanzlerin Angela Merkel auf eine Reise nach Südafrika und Angola begleitet. Auf dem Programm der Reisegruppe stehen Gespräche zur Zusammenarbeit Deutschlands und der beiden Länder sowie die Unterzeichnung mehrerer Verträge. Wie meine Kollegen Claudia Bröll und Thilo Thielke aus Kapstadt berichten, könnten während des Besuchs der Kanzlerin in Südafrika wieder die Lichter ausgehen. Seit einigen Monaten muss der verschuldete staatliche Versorger Eskom immer wieder den Strom abschalten – ein sehr sichtbares Zeichen für die Krise im Land. Von dem wirtschaftlichen Aufschwung vor gut zehn Jahren und dem damit verbundenen Optimismus ist nicht mehr viel übrig: Die Wirtschaft krebst vor sich hin, die Arbeitslosigkeit steigt, eine Schuldenkrise rückt näher. Für Staatspräsident Cyril Ramaphosa ist der erste Besuch der Kanzlerin nach der Ära seines Vorgängers Jacob Zuma deshalb ein wichtiges Signal dafür, dass er das Vertrauen der Bundesregierung genießt, jetzt dringend notwendige Reformen umzusetzen.

Und sonst? Stellt sich Ministerpräsident Bodo Ramelow in Thüringen zur Wiederwahl. Beschäftigt sich das Bundeskabinett mit der Verlängerung von zwei Bundeswehr-Einsätzen in Afrika. Wollen Umweltverbände der Bundesregierung Forderungen vorstellen, um Plastikmüll einzudämmen. Will die EU-Kommission eine Reform der Regeln zur Überwachung von Haushaltsdefiziten voranbringen. Trifft der FC Bayern im Fußball-Achtelfinale des DFB-Pokals auf Hoffenheim, für die Bayern-Konkurrenten Borussia Dortmund und RB Leipzig ist nach dem Achtelfinale dagegen Schluss.

Die Nacht in Kürze:

Japan bestätigt zehn Coronavirus-Infektionen auf Kreuzfahrtschiff: Unter den Passagieren, die weiter unter Quarantäne stehen, sind auch acht Deutsche.

Fulminanter Start für Disney+: Der neue Streamingdienst hat nach drei Monaten fast 29 Millionen Kunden.

Rassismus-Vorwürfe überschatten Pokalabend auf Schalke: Jordan Torunarigha soll während des Spiels beleidigt worden sein.